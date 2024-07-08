影/驚險!為撿東西 機車停平交道遇柵欄放下 險遭火車撞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

一名老翁7月6日晚上騎機車行經宜蘭礁溪鄉德陽路平交道時，搖晃不穩，後來把機車停在鐵軌上，疑似撿拾物品，此時剛好列車靠近，警鈴大作且前後柵欄放下，進退兩難，列車偵測到平交道「有異物」緊急停車，所幸沒有開進平交道，兩車距離只差2、30公尺，讓人捏把冷汗。

這一幕被後方汽車行車紀錄器拍下，今天把影片提供媒體。經鐵路警察調閱監視器影像查證，7月6日晚上9時57分，有輛機車在德陽路平交道台鐵西正線臨時停車，幾秒後，平交道警鈴響起，因觸動平交道異物偵測系統，9時59分剛出礁溪站的台鐵第4048次區間快得知有狀況。

據了解，當時剛從礁溪站離開南下的區間快司機員，機警看到平交道有輛機車跟一個人，迅速將車輛停止並用無線電通知礁溪站人；10時2分由礁溪站員工到場將遮斷桿抬高，機車騎士火速離開，所幸未釀成撞車事故。

鐵路警察局宜蘭派出所將通知機車當事人到案釐清案情，依規定，駕車在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，可處1萬5千元以上至9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

鐵路警察呼籲用路人行近平交道時，應降速保持安全車距，切莫以魚貫方式緊跟前車，遵守「停、看、聽」原則，遇警鈴已響、閃光號誌，應立刻停車在停止線後方；但若遇警鈴與號誌顯示，已行駛至平交道範圍內，為避免衍生事故，駕駛人應儘速通過，維持平交道範圍內淨空與安全。

老翁晚上騎車行經宜蘭礁溪鄉德陽路平交道時，搖晃不穩，後來把機車停鐵軌上，疑似撿拾物品，此時剛好列車靠近，警鈴大作且前後柵欄放下，老翁進退兩難，列車偵測到平交道「有異物」停車，差點撞上，兩車距離只差2、30公尺，讓人捏把冷汗。圖／讀者提供
老翁晚上騎車行經宜蘭礁溪鄉德陽路平交道時，搖晃不穩，後來把機車停鐵軌上，疑似撿拾物品，此時剛好列車靠近，警鈴大作且前後柵欄放下，老翁進退兩難，列車偵測到平交道「有異物」停車，差點撞上，兩車距離只差2、30公尺，讓人捏把冷汗。圖／讀者提供
老翁晚上騎車行經宜蘭礁溪鄉德陽路平交道時，搖晃不穩，後來把機車停鐵軌上，疑似撿拾物品，此時剛好列車靠近，警鈴大作且前後柵欄放下，老翁進退兩難，列車偵測到平交道「有異物」停車，差點撞上，兩車距離只差2、30公尺，讓人捏把冷汗。圖／讀者提供
老翁晚上騎車行經宜蘭礁溪鄉德陽路平交道時，搖晃不穩，後來把機車停鐵軌上，疑似撿拾物品，此時剛好列車靠近，警鈴大作且前後柵欄放下，老翁進退兩難，列車偵測到平交道「有異物」停車，差點撞上，兩車距離只差2、30公尺，讓人捏把冷汗。圖／讀者提供

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