影／林口15歲少女離家7天今晚尋獲 不同男生開車帶她去玩

新北市林口區離家失聯7天的15歲少女，今晚7時許被警方在桃園市龜山區她的男性友人住處尋獲。少女自稱從澎湖旅遊返回之後還想再玩水，但被父親拒絕，因此賭氣自行連絡男性朋友帶她到新竹海邊玩，純粹只想脫離父母掌控，關手機不想被打擾。

據了解，今年6月初剛自國中畢業的少女，1日清晨從林口區文化三路住家外出說要買早餐，從此失聯。家長當天報警協尋，指稱6月底全家人剛去澎湖旅遊回來，完全沒有吵架，甚至還討論要再去玩水，也沒聽說她有交網友，不知何故離家出走。

由於少女手機經常關機，無法即時定位，林口警分局調閱監視器，發現她離家之後馬上搭計程車前往蘆洲，之後斷斷續續開機通話，查出6日曾到新竹市北區，7日再到桃園市龜山區，但員警兩度陪同家長前往搜尋都沒找到人。

警方透過少女的IG帳號足跡，確認7天活動範圍，並擴大調閱沿線監視器鎖定行蹤，今晚7時許在桃園市龜山區中央警察大學附近金湖街、少女的男性友人住處找到她，並將4、5名男女一併帶回林口警分局，聯絡社工陪同接受調查。

據了解，少女搬到林口之前曾經住過新竹就讀國中，她初步透露，自澎湖旅遊返家之後還想再去玩水，但被父親拒絕，因此負氣離家出走，沒有受到脅迫、略誘、純粹想玩，臨時決定找之前在新竹認識、大她5歲的男性朋友，開車帶她去南寮海邊玩水。

1日她沒帶行李、沒帶錢，只帶手機聯繫朋友開車接送，還說因為已經國中畢業，暑假沒事、還想玩，單純想脫離父母掌控出去散心遊玩，手機刻意關機是不想讓爸媽來電打擾。

離家7天期間，她聯絡不同男性友人開車接送，前後到過新竹湖口、南寮等地，住在龜山男性友人的家，因為對方家人都在，單純只是寄宿。詳細情形今晚警方還在作筆錄了解當中。