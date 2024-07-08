宜蘭男子機車卡平交道 異物偵測奏效火車急停

宜蘭有名男性長者6日晚間騎機車行經德陽路平交道時，不知何故機車卡在平交道，不久後警鈴響起遮斷桿放下，所幸平交道異物偵測系統發揮作用，剛出站的區間車臨時停車，未釀成事故。

鐵路警察局花蓮分局今天表示，經調閱監視器影像，發現6日晚間9時57分15秒，有名男性長者騎乘機車在礁溪鄉德陽路平交道台鐵西正線臨時停車，20秒後平交道警鈴響起，因觸動平交道異物偵測系統，晚間9時59分15秒剛出礁溪站的台鐵第4048次區間車獲報後臨時停車，台鐵礁溪站員工晚間10時2分到場將遮斷桿抬高，以便讓騎士離開。

花蓮分局指出，針對騎士違規行為，將通知當事人到案說明，以釐清案情，依道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人駕車在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，因而肇事者，吊銷駕駛執照。

花蓮分局表示，將針對轄內相關交通熱點，加強編排巡邏勤務防制與取締，並呼籲用路人行經鐵路平交道時，應注意安全及號誌運作狀況，勿以身試法。