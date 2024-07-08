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台中男不理親友…門口玻璃噴「怨恨」 消防隊架梯入屋安撫
台中市消防局今晚8時許接獲民眾報案，西區中美街一間民宅內，因屋內親友沒有回應，需要破門入屋，協助強制就醫，消防局派遣兩個分隊到場，第一警分局也派員到場，經消防隊架梯到2樓進入屋內後，發現屋內38歲男子情緒不穩，因一樓是曾是經營寵物旅館的店面，店面玻璃寫上「怨恨」二字，救護車在場待命約1個小時後，男子恢復情緒，沒有送醫。
經查，案發的西區中美街的透天厝，曾經營寵物旅館，今天晚間8時許，男子自己關在屋內，當時姊姊在門外叫喊，但男子未開門，因男子過去精神狀況不佳，強制就醫的紀錄，男子姊姊擔心發生意外，因此請求消防局協助，消防隊員架梯進入屋內後，有破壞一扇窗戶，確認男子平安無恙，但精神狀況不穩。
第一警分局獲報到場，打開店面鐵捲門後，發現店面的玻璃被男子噴上「怨恨」二字，救護車原在現場待命，經確認男子無強制就醫必要後，已返回駐地待命，男子則由家屬接手照料，虛驚一場。
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