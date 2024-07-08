聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南連棟住宅竄火！ 2大1小受傷送醫 屋主：煮飯發生氣爆
台南市安南區環館路一處民宅今晚8點傳出火警，建物4樓竄出明火，且現場一度傳出「碰、碰」的爆炸聲，南市消防局獲報後不敢大意，目前派遣安南、安和等消防分隊共計18車38人前往灌救中，而屋內2名家人、1名小孩均已逃出脫困，3人因有輕微嗆傷、燒傷，已送醫治療。
南市消防局今晚7時59分獲報，安南區環館路一處民宅發生火警，4樓竄出明顯火煙，派遣第六大隊、安南、安和、和緯、大橋特搜分隊、新市、鹽行分隊等消防分隊前往救援，消防人員趕抵現場後，趕緊佈水線灌救。
據悉，附近住戶案發時，疑似有聽到「碰、碰」的氣爆聲，而屋主則稱是因煮飯時，不慎發生氣爆。事發後，屋內2大1小趕緊逃出，但仍有輕微嗆傷、燒燙傷等情況，目前已由救護車送醫治療，火勢在晚間8時23分獲得控制，詳細起火原因、燃燒面積等，有待消防人員進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言