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台南連棟住宅竄火！ 2大1小受傷送醫 屋主：煮飯發生氣爆

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台南連棟住宅竄火！ 2大1小受傷送醫 屋主：煮飯發生氣爆

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市安南區環館路一處民宅今晚8點傳出火警，建物4樓竄出明火，且現場一度傳出「碰、碰」的爆炸聲，南市消防局獲報後不敢大意，目前派遣安南、安和等消防分隊共計18車38人前往灌救中，而屋內2名家人、1名小孩均已逃出脫困，3人因有輕微嗆傷、燒傷，已送醫治療。

南市消防局今晚7時59分獲報，安南區環館路一處民宅發生火警，4樓竄出明顯火煙，派遣第六大隊、安南、安和、和緯、大橋特搜分隊、新市、鹽行分隊等消防分隊前往救援，消防人員趕抵現場後，趕緊佈水線灌救。

據悉，附近住戶案發時，疑似有聽到「碰、碰」的氣爆聲，而屋主則稱是因煮飯時，不慎發生氣爆。事發後，屋內2大1小趕緊逃出，但仍有輕微嗆傷、燒燙傷等情況，目前已由救護車送醫治療，火勢在晚間8時23分獲得控制，詳細起火原因、燃燒面積等，有待消防人員進一步調查釐清。

台南市安南區一處住宅今晚傳出火警，4樓有明顯火勢，造成3人受傷送醫。圖／民眾提供
台南市安南區一處住宅今晚傳出火警，4樓有明顯火勢，造成3人受傷送醫。圖／民眾提供

台南 氣爆 消防人員 火災

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