台中客運開去修理「煞車突失靈」 台灣大道4車連環車禍

台中客運賴姓司機今天下午駕公車行經西屯區台灣大道五段時，疑因煞車失靈，陸續碰撞紅燈暫停的3輛轎車，釀成連環車禍，幸好僅有一名駕駛的嘴角破皮，沒有大礙，警方到場調查，4名駕駛都無酒精濃度，肇事原因是否為車輛機械故障，仍需後續調查釐清。

經查，賴姓男子（55歲）是台中客運駕駛，今天下午3時許，沿西屯區台灣大道五段內側快車道，往遊園北路方向行駛，途中疑因車輛有異狀，賴欲將車輛行駛到修配廠，未料途中煞車失靈，公車車頭先碰撞紅燈暫停在內側快車道、由黃男（56歲）駕駛的轎車車尾後，黃車再往前推撞，由許女（47歲）駕駛的轎車車尾，向右閃避時，又撞上蔣男因紅燈暫停在外側車道的轎車，造成4車車禍。