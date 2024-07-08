快訊

民進黨廉政會決議出爐 鄭文燦若涉貪遭收押「立即停權3年」

鄭文燦涉貪獲500萬交保遭撤銷 桃院明早10點開庭重審

高雄美術館「衣櫃藏屍命案」讓房價下跌？ 達人透露：漲超兇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中客運開去修理「煞車突失靈」 台灣大道4車連環車禍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中客運賴姓司機今天下午駕公車行經西屯區台灣大道五段時，疑因煞車失靈，陸續碰撞紅燈暫停的3輛轎車，釀成連環車禍，幸好僅有一名駕駛的嘴角破皮，沒有大礙，警方到場調查，4名駕駛都無酒精濃度，肇事原因是否為車輛機械故障，仍需後續調查釐清。

經查，賴姓男子（55歲）是台中客運駕駛，今天下午3時許，沿西屯區台灣大道五段內側快車道，往遊園北路方向行駛，途中疑因車輛有異狀，賴欲將車輛行駛到修配廠，未料途中煞車失靈，公車車頭先碰撞紅燈暫停在內側快車道、由黃男（56歲）駕駛的轎車車尾後，黃車再往前推撞，由許女（47歲）駕駛的轎車車尾，向右閃避時，又撞上蔣男因紅燈暫停在外側車道的轎車，造成4車車禍。

第六警分局到場調查，4名駕駛都無酒精濃度，此案肇事原因是否為機械故障，仍有待後續調查釐清，此案是公車前車頭及擋風玻璃撞損，其他民眾車輛則是車尾、車身有受損。

台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供
台中客運公車今天下午行經西屯區台灣大道五段時，疑煞車失靈，釀成4車車禍。圖／讀者提供

公車 台中市 車禍 車道

延伸閱讀

恐怖車禍！新莊貨車衝撞路旁3車翻覆狂漏油 轎車半邊車身整個掀開

咦！這貓也太大隻 近看「歐告」趴轎車頂還不只一隻

高雄轎車上班時刻警局旁冒煙起火 3警急持滅火器噴灑

直直開進文具行…碧潭轎車衝撞民宅翻覆 鐵捲門遭撞凹駕駛一度受困

相關新聞

基隆陸續交屋全新大樓竄黑煙 竟是有人在陽台燒廢棄物

基隆市新豐街一處正在陸續辦理交屋，嶄新的社區大樓3樓今天竟竄出黑煙，消防局獲報前往灌救，到場發現屋內有廢棄物成堆燃燒，布...

台中客運開去修理「煞車突失靈」 台灣大道4車連環車禍

台中客運賴姓司機今天下午駕公車行經西屯區台灣大道五段時，疑因煞車失靈，陸續碰撞紅燈暫停的3輛轎車，釀成連環車禍，幸好僅有...

影／國道6號國姓段火燒車 火勢一度猛烈雨澆不熄

國道6號東向國姓路段，今天下午5時多發生火燒車意外，起火車輛雖及時停靠路肩，但因火勢猛烈，且正值下班時間，警消、工程車立...

剩不到10分鐘！男騎士高普考途中車禍 警護送火速趕抵考場

桃園市50歲洪姓男子，今天上午騎車要去高普考考場時發生車禍，急得向剛好行經、協助處理事故的員警求救，經員警駕駛巡邏車火速...

台78線大貨車疑撞拖吊車翻覆 靠近國道1匝道口大塞車

雲林縣台78線快速道路今天下午傳出大貨車翻覆意外，謝姓駕駛受困車中被救出送醫，因事故現場靠近快道和國道1高速公路匝道口，...

汐止男墜落3公尺深溪谷 頭部重創趴臥溪水中命危送醫

新北市汐止區汐萬路三段今天下午發生墜落溪谷意外。有民眾發現1名男子墜落北港溪，面部朝下頭部出血已無意識。救護人員到場發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。