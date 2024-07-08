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台中客運開去修理「煞車突失靈」 台灣大道4車連環車禍
台中客運賴姓司機今天下午駕公車行經西屯區台灣大道五段時，疑因煞車失靈，陸續碰撞紅燈暫停的3輛轎車，釀成連環車禍，幸好僅有一名駕駛的嘴角破皮，沒有大礙，警方到場調查，4名駕駛都無酒精濃度，肇事原因是否為車輛機械故障，仍需後續調查釐清。
經查，賴姓男子（55歲）是台中客運駕駛，今天下午3時許，沿西屯區台灣大道五段內側快車道，往遊園北路方向行駛，途中疑因車輛有異狀，賴欲將車輛行駛到修配廠，未料途中煞車失靈，公車車頭先碰撞紅燈暫停在內側快車道、由黃男（56歲）駕駛的轎車車尾後，黃車再往前推撞，由許女（47歲）駕駛的轎車車尾，向右閃避時，又撞上蔣男因紅燈暫停在外側車道的轎車，造成4車車禍。
第六警分局到場調查，4名駕駛都無酒精濃度，此案肇事原因是否為機械故障，仍有待後續調查釐清，此案是公車前車頭及擋風玻璃撞損，其他民眾車輛則是車尾、車身有受損。
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