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影／國道6號國姓段火燒車 火勢一度猛烈雨澆不熄
國道6號東向國姓路段，今天下午5時多發生火燒車意外，起火車輛雖及時停靠路肩，但因火勢猛烈，且正值下班時間，警消、工程車立刻到場處理，占用路肩及外側車道，車流因此受影響，經消防車到場灌救，火勢已獲控制，幸無人傷亡。
南投縣消防局指出，今下午5時26分獲報國道六號東向約20K處路肩，有車輛冒煙，並起火燃燒，因正值下班時間，車流密集，立刻調派國姓、草屯、雙冬等3分隊人車馳援，到場後駕駛已下車逃生，之後以水柱灌控制火勢，幸無人傷亡。
而因當時正值下班時間，且火勢一度猛烈，現場濃煙又下雨，國道警方到場協助封閉外側車道，緩衝車也到場警戒，因此占用路肩及外側車道，車流也因此受影響，消防車則陸續增援滅火，約在傍晚6時控制火勢，現已撲滅，正排除現場。
有路過民眾拍下火燒車當下狀況，起火車輛疑為工程車，停靠在路肩時，左後輪附近竄出火勢，相當驚人；警方則提醒，火燒車多因車輛故障所致，平時應多留意車輛保養工作，尤其老車應特別加強保養，落實定期檢驗，降低車輛故障機率。
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