剩不到10分鐘！男騎士高普考途中車禍 警護送火速趕抵考場

桃園市50歲洪姓男子，今天上午騎車要去高普考考場時發生車禍，急得向剛好行經、協助處理事故的員警求救，經員警駕駛巡邏車火速護送，順利在時間內將洪男送至陽明高中考場。

桃園市政府警察局桃園分局今天向媒體表示，警備隊員警上午8時40分許巡邏時，在桃園區中正路與三民路口發現車禍事故，疑似是50歲洪姓男機車騎士沿三民路往永安路方向行駛時，不慎追撞前方的28歲李姓女機車騎士，兩人倒地後有輕微擦傷。

警方表示，洪男當時著急的說，要趕路參加高普考試，只剩不到10分鐘、恐怕已經來不及，員警立即與事故處理人員協調，初步完成資料登錄後，由員警駕駛巡邏車火速護送洪男趕往陽明高中考場，讓洪男順利趕上考試。