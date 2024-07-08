台78線大貨車疑撞拖吊車翻覆 靠近國道1匝道口大塞車
雲林縣台78快速道路今天下午傳出大貨車翻覆意外，謝姓駕駛受困車中被救出送醫，因事故現場靠近快道和國道1高速公路匝道口，造成匝道回堵塞車，警方初步了解，可能大貨車行駛到事故現場，擦撞一輛停靠在路肩的拖吊車，致車身失控翻覆，大貨車橫躺快道，交通受阻，警方積極清理現場，好讓快速道路和匝道盡快恢復正常通車。
警方指出，36歲謝男駕駛大貨車今天下午1時43分許，行駛台78線快速道路，由東向西行駛，行經虎尾路段29公里處時，不慎和一輛停靠路肩的拖吊車擦撞翻覆，整輛大貨車橫躺在外線車道與路肩，謝男受困車中，雲林縣消防局據報出動前往救援，將困在大貨車內的駕駛救出。
謝男被送至嘉義大林慈濟醫院救治，左手臂撕裂傷且意識清醒；謝男送醫尚未酒測，拖吊車駕駛酒測值為0，警方指出，這輛拖吊車可能剛完成事故車輛救援，拖吊車上放有一輛自小客車並停靠在路肩，大貨車可能太靠近拖吊車發生擦撞才失控，詳細事故原因將進一步調查釐清。
這起車禍雖只造成一人受傷，因快速道路只能靠警方指揮單向緩行，尤其靠近國道1高速公路匝口，使車流一度回堵，塞車嚴重，警方已加速清理現場，期盡快恢復正常通車。
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