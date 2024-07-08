男子北捷向乘客借錢並主動留資訊 用愛心騙錢遭逮捕

北捷借錢男出沒！有網友在Dcard上發文指出台北捷運內有個四處借錢的男子，提醒其他旅客注意，有女子也分享日前碰到借錢男，對方主動提供姓氏、電話，不疑有他借了1000元，事後才發現被騙向警方報案。台北市捷運警察隊今表示，7月2日深夜23時在捷運站發現借錢男，當場將他逮捕，全案訊後依詐欺罪嫌偵辦。

北市捷警隊表示，7月2日23時許，捷運警察隊員警於台北車站執行守望勤務時，發現日前接獲民眾報案反映在捷運站內四處借錢的男子，犯嫌再次出現犯案地點，員警立即追上前盤查，並通知男子到案說明，全案訊後依詐欺罪嫌函移轄區中正一分局偵辦。

北市捷警隊說，2名員警巡邏經過北車時，在手扶梯上發現一名可疑男子，觀察穿著特徵，與日前民眾描述的平頭相同，正是7月1日晚間女子報案遭其詐騙千元的嫌疑人，警方旋即追上前將男子攔住，男子見狀才驚覺事跡敗露，更驚訝員警僅看過監視器畫面，竟能一眼辨識出來，忍不住隊員警說「你太厲害了」。

該名平頭男子前一天在捷運站內向一位年輕女子謊稱錢包不見，以身上現金不足購票返回高雄為由，懇求借用金錢，起初男子表示需要600元即可，但看見女子因皮夾內現金不夠前往ATM領錢時，竟直接改口索取1000元，由於男子主動提供姓氏及聯絡電話，女子不疑有他，沒想到男子得手後立即逃離現場。

女子返家途中越想越奇怪，透過網路查詢男子留下的電話，這才發現在網路Dcard平台上早有其他民眾受害，且都是同樣的理由及電話號碼，被害女子原以為討回損失的金錢機會渺茫，向警方報案後還前往寺廟請求媽祖保佑，沒想到當天晚上便接獲破案消息，大讚員警跟神明一樣厲害。