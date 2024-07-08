快訊

雨彈升級！18縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

黃捷成「黃賊」？私自開鎖闖會議室 韓國瑜要查：此事相當嚴重

雷聲隆隆！雨彈南北齊轟 11縣市大雷雨開炸1小時

男子北捷向乘客借錢並主動留資訊 用愛心騙錢遭逮捕

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷借錢男出沒！有網友在Dcard上發文指出台北捷運內有個四處借錢的男子，提醒其他旅客注意，有女子也分享日前碰到借錢男，對方主動提供姓氏、電話，不疑有他借了1000元，事後才發現被騙向警方報案。台北市捷運警察隊今表示，7月2日深夜23時在捷運站發現借錢男，當場將他逮捕，全案訊後依詐欺罪嫌偵辦。

北市捷警隊表示，7月2日23時許，捷運警察隊員警於台北車站執行守望勤務時，發現日前接獲民眾報案反映在捷運站內四處借錢的男子，犯嫌再次出現犯案地點，員警立即追上前盤查，並通知男子到案說明，全案訊後依詐欺罪嫌函移轄區中正一分局偵辦。

北市捷警隊說，2名員警巡邏經過北車時，在手扶梯上發現一名可疑男子，觀察穿著特徵，與日前民眾描述的平頭相同，正是7月1日晚間女子報案遭其詐騙千元的嫌疑人，警方旋即追上前將男子攔住，男子見狀才驚覺事跡敗露，更驚訝員警僅看過監視器畫面，竟能一眼辨識出來，忍不住隊員警說「你太厲害了」。

該名平頭男子前一天在捷運站內向一位年輕女子謊稱錢包不見，以身上現金不足購票返回高雄為由，懇求借用金錢，起初男子表示需要600元即可，但看見女子因皮夾內現金不夠前往ATM領錢時，竟直接改口索取1000元，由於男子主動提供姓氏及聯絡電話，女子不疑有他，沒想到男子得手後立即逃離現場。

女子返家途中越想越奇怪，透過網路查詢男子留下的電話，這才發現在網路Dcard平台上早有其他民眾受害，且都是同樣的理由及電話號碼，被害女子原以為討回損失的金錢機會渺茫，向警方報案後還前往寺廟請求媽祖保佑，沒想到當天晚上便接獲破案消息，大讚員警跟神明一樣厲害。

北市捷警隊呼籲，大眾捷運處所，常有不肖分子利用民眾愛心，講述令人憐憫處境的話術博取同情，藉此騙取他人金錢，此類行為已有構成刑法詐欺罪嫌疑，民眾若遇有上述情形，可立即向警察或捷運站務人員反映或撥打110電話報案，警方會立即到場依法偵辦，遏止歪風。

一名女子在北車遭平頭男借錢，事後向警方報案。圖／北市捷警隊提供
一名女子在北車遭平頭男借錢，事後向警方報案。圖／北市捷警隊提供

北市 捷運 警察

延伸閱讀

提升身障服務密度 北市至118年再增33處設施

「鹿」過北捷連通道引熱議 北市：需有牽繩

北市男佯稱沒錢買車票騙愛心財 捷警眼尖識破逮人

是你嗎？台北捷運第135億乘客誕生 可免費搭1年

相關新聞

台78線大貨車疑撞拖吊車翻覆 靠近國道1匝道口大塞車

雲林縣台78線快速道路今天下午傳出大貨車翻覆意外，謝姓駕駛受困車中被救出送醫，因事故現場靠近快道和國道1高速公路匝道口，...

汐止男墜落3公尺深溪谷 頭部重創趴臥溪水中命危送醫

新北市汐止區汐萬路三段今天下午發生墜落溪谷意外。有民眾發現1名男子墜落北港溪，面部朝下頭部出血已無意識。救護人員到場發現...

兒少嫌犯19樓墜落命危 刑事局調查有無戒護疏失

刑事局官警今中午赴新北市板橋區某社區大樓查緝林姓男子，林從19樓墜落人行道，消防隊趕到檢查已無生命跡象，送醫急救，刑事局...

恐怖車禍！新莊貨車衝撞路旁3車翻覆狂漏油 轎車半邊車身整個掀開

新北市新莊區瓊林南路今天上午發生恐怖車禍，1輛載運白米的貨車突然偏移連續衝撞3輛停放路邊汽車，其中1輛小轎車車頂和半邊車...

關西石光國中又被冒名 假冒教師訂貨草莓或餐點且惡意棄單

新竹縣新埔警分局近期接獲轄內關西草莓園區店家反映，有人冒充學校老師的身分，透過電話或網路平台大量訂購餐點，然後就人間消失...

刑事局赴新板特區豪宅逮重犯 嫌犯自19樓墜樓命危

新北市板橋區漢生東路與區運路口1棟社區大樓，今天中午發生墜樓死亡意外。刑事局中午12時許至該大樓19樓圍捕1名24歲林姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。