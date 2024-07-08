恐怖車禍！新莊貨車衝撞路旁3車翻覆狂漏油 轎車半邊車身整個掀開

新北市新莊區瓊林南路今天上午發生恐怖車禍，1輛載運白米的貨車突然偏移連續衝撞3輛停放路邊汽車，其中1輛小轎車車頂和半邊車身整個被掀開，貨車側翻不斷漏油，民眾拿鐵鎚敲破玻璃協助肇事司機脫困，幸好只有他1人輕傷送醫。

據了解，34歲簡姓司機駕駛貨車載運6包30公斤白米和1小包鹽巴要去送貨，上午11時03分路過瓊林南路，不明原因向右側偏移，連續撞擊3輛汽車之後，貨車順勢側翻，阻斷交通。

路旁都是工廠，目擊者描述，撞擊聲響真的很大，隨即有人衝過去查看，貨車司機意識清醒、身上多處擦傷、困在車內，車頭大量漏油，「真是嚇死我了！旁邊還有路人叼著香菸過來看熱鬧，被我趕走。」

工廠員工趕緊拿出滅火器警戒，好心路人馬上報案，有2個大叔拿出鐵鎚敲破貨車擋風玻璃，協助司機爬出脫困，等候消防隊趕抵。「當時撞擊力道真的很大，停在路邊的車子，已經咪咪冒冒，車體嚴重變形了。」