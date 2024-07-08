關西石光國中又被冒名 假冒教師訂貨草莓或餐點且惡意棄單

新竹縣新埔警分局近期接獲轄內關西草莓園區店家反映，有人冒充學校老師的身分，透過電話或網路平台大量訂購餐點，然後就人間消失聯絡不上，所幸店家即時求證，最後沒有得逞，否則損失一定更大；社群平台也有許多店家分享不愉快經驗，痛批：太可惡了！

據了解，對方似乎都利用LINE，先要求店家加入好友，日前一名店家老闆就上網披露對方稱說是石光國中何老師，學校需要訂購一批水果送禮，但他沒有理會。

有網友指出，去年各大草莓園也都有遇過，對方稱說是關西石光國中陳主任，要團購草莓；有網友也說「我們桃園青農有很多人也碰到這樣的事情，以後要先收訂金跟電話確認比較保險」；甚至有人直言上月也遇到，假冒觀音高中說要買發電機。

警方提醒，詐騙手法多變化，店家接到任何訂單時請小心查證，對於任何提及金錢的訊息，都應提高警覺，多方查證資訊來源及真實性，並與同業互相交流、互相宣導，如有疑慮請撥打165防詐騙諮詢專線或撥打110 報案，掌握冷靜、查證、報警的原則，避免蒙受損失，以保障自身財產安全。