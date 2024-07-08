快訊

苦盡甘來！4生肖下半年財運滾滾 鼠、猴投資抓準良機大豐收

難關還在後頭？馬克宏政治豪賭，卻搞成「懸峙議會」

他進屋眼淚就流不停！竟是iPhone自燃 燒出枕頭「手機痕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關西石光國中又被冒名 假冒教師訂貨草莓或餐點且惡意棄單

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

新竹縣新埔警分局近期接獲轄內關西草莓園區店家反映，有人冒充學校老師的身分，透過電話或網路平台大量訂購餐點，然後就人間消失聯絡不上，所幸店家即時求證，最後沒有得逞，否則損失一定更大；社群平台也有許多店家分享不愉快經驗，痛批：太可惡了！

據了解，對方似乎都利用LINE，先要求店家加入好友，日前一名店家老闆就上網披露對方稱說是石光國中何老師，學校需要訂購一批水果送禮，但他沒有理會。

有網友指出，去年各大草莓園也都有遇過，對方稱說是關西石光國中陳主任，要團購草莓；有網友也說「我們桃園青農有很多人也碰到這樣的事情，以後要先收訂金跟電話確認比較保險」；甚至有人直言上月也遇到，假冒觀音高中說要買發電機。

警方提醒，詐騙手法多變化，店家接到任何訂單時請小心查證，對於任何提及金錢的訊息，都應提高警覺，多方查證資訊來源及真實性，並與同業互相交流、互相宣導，如有疑慮請撥打165防詐騙諮詢專線或撥打110 報案，掌握冷靜、查證、報警的原則，避免蒙受損失，以保障自身財產安全。

另外冒充他人身分訂購商品，事後惡意棄單，雖無不法所得，但造成損失事實，這種惡作劇的行為，仍可能構成刑法詐欺及間接毀損等罪，呼籲民眾切勿以身試法。

警方提醒，詐騙手法多變化，店家接到任何訂單時請小心查證，對於任何提及金錢的訊息，都應提高警覺，多方查證資訊來源及真實性。圖／警方提供
警方提醒，詐騙手法多變化，店家接到任何訂單時請小心查證，對於任何提及金錢的訊息，都應提高警覺，多方查證資訊來源及真實性。圖／警方提供

草莓 詐騙

延伸閱讀

不只有大湖草莓 苗栗搶先布局後龍藍莓

「貓貓蟲咖波手搖杯」超可愛！清心福全x貓貓蟲咖波3大聯名周邊必收 加推粉紅漸層鮮果新飲品

關西部分山頭遭不當開發 竹縣府稽查開罰地主

胡瓜同框新寵曝光！丁柔安在旁洩真實反應

相關新聞

關西石光國中又被冒名 假冒教師訂貨草莓或餐點且惡意棄單

新竹縣新埔警分局近期接獲轄內關西草莓園區店家反映，有人冒充學校老師的身分，透過電話或網路平台大量訂購餐點，然後就人間消失...

影／林口少女失聯7天 足跡蘆洲、新竹、桃園 爸媽焦急找妳

新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，警方調查發現她剛外出即搭計程車前...

兒少嫌犯19樓墜落命危 刑事局調查有無戒護疏失

刑事局官警今中午赴新北市板橋區某社區大樓查緝林姓男子，林從19樓墜落人行道，消防隊趕到檢查已無生命跡象，送醫急救，刑事局...

恐怖車禍！新莊貨車衝撞路旁3車翻覆狂漏油 轎車半邊車身整個掀開

新北市新莊區瓊林南路今天上午發生恐怖車禍，1輛載運白米的貨車突然偏移連續衝撞3輛停放路邊汽車，其中1輛小轎車車頂和半邊車...

刑事局赴新板特區豪宅逮重犯 嫌犯自19樓墜樓命危

新北市板橋區漢生東路與區運路口1棟社區大樓，今天中午發生墜樓死亡意外。刑事局中午12時許至該大樓19樓圍捕1名24歲林姓...

豐原男開福特改排氣管還違停...保大臨檢查獲毒品

台中市保大第二中隊在昨天凌晨巡經豐原區時，發現劉姓男子駕駛的福特轎車有改裝排氣管，產生噪音，警方在後方跟隨後，發現劉還違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。