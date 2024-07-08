豐原男開福特改排氣管還違停...保大臨檢查獲毒品

台中市保大第二中隊在昨天凌晨巡經豐原區時，發現劉姓男子駕駛的福特轎車有改裝排氣管，產生噪音，警方在後方跟隨後，發現劉還違規停車在紅線，警方前往盤查時，聞到濃濃毒品味道，劉自知法網難逃，主動交付K盤與K他命殘渣，警方依規定採尿後，依毒品罪法辦，另外噪音部分移請環保局裁罰。

台中市保大第二中隊副中隊長林照國等人，昨天凌晨零時許巡邏，經豐原區豐勢路一段12號前，發現劉姓男子（25歲）駕駛一輛排氣管聲浪很大的轎車，劉還將轎車違規停車在紅線，警方前往盤查時，發現車內有濃烈K他命燃燒後氣味。

劉男自知難逃法網，坦承曾施用K他命，還主動交出一個K盤、一瓶K他命殘渣罐，也同意採尿液檢測。全案警詢後依毒品危害防制條例，移送台中地檢署偵辦。另噪音舉發已送交台中市政府環保局裁罰。

台中市保大呼籲，暑假期間年輕人活動頻繁，接觸不明藥物機會增加，因此保安警察大隊將持續配合執行警察局規劃治安熱點區域巡邏等勤務，查緝提供給青少年、學生的販毒集團或幫派分子，並加強攔查取締危險駕駛及改裝噪音車輛，以確保暑假期間少年安全活動空間，共同營造優質環境讓青少年健康成長。

台中市政府環境保護局去年啟動「靜城專案」，透過移動式科技執法、簡易式噪音監測站、環警監聯合稽查、加重裁罰處分及通知到局噪音檢驗等多重管制手段，優先針對民眾噪音陳情熱點加強稽查，並聯合警察局及監理單位跨機關專業分工、共同合作，擴大執法量能，提高稽查取締效果，杜絕噪音車輛，維護市民居家安寧與生活品質。

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