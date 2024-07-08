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影／林口少女失聯7天 足跡蘆洲、新竹、桃園 爸媽焦急找妳

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，警方調查發現她剛外出即搭計程車前往蘆洲，6日手機訊號在新竹北區，7日則在桃園龜山，派員搜尋還是找不到，目前仍持續協尋中。

家長指出，少女15歲、身高168公分、長髮、圓臉，1日清晨穿著白色半袖T恤、大腿側邊開叉滾白邊黑色運動短褲（真理褲）、白色拖鞋，從林口區文化三路社區住家外出說要買早餐，家人等到中午，爸爸打手機聯絡，她說：「要回家了」，之後卻關機從此失聯。

爸爸當天便報警協尋，3日再通知警方說女兒外出未攜帶心臟藥物，恐有生命危險。家長還說，失聯之前全家人剛去澎湖旅遊回來，完全沒有吵架，甚至還討論要再去玩水，也沒聽說她有交網友，事後透過學校老師、同學，全都聯絡不上。

林口警分局指出，受理家長報案之後立即調閱監視器、通報緊急協尋，但因少女手機未開，無法即時定位。監視畫面則顯示，她1日外出之後即搭計程車前往蘆洲某社區，可是該社區未裝監視系統，員警到場訪查住戶，都說沒見過、不認識少女。

6日少女的手機曾在新竹市北區發話，林口警方通報當地警分局，並派員陪同家長從林口前往新竹，累計清查5家汽車旅館、1家網咖、以及周邊超商，皆表示未曾看見少女。

昨天7月7日，少女的手機又在桃園市龜山區發話，隔壁就是林口了，警方連忙通報當地警分局，並再派員陪家長前往訪查，還是沒有收穫。昨晚少女的手機仍是關機狀態，警方持續調閱相關地點監視器畫面過濾協尋中。

民眾若有少女的訊息，可直接打110聯繫或林口警分局文林派出所（02）26030703。

新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，警方調查發現她剛外出即搭計程車前往蘆洲。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，警方調查發現她剛外出即搭計程車前往蘆洲。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，並提供照片請民眾提供線索。圖／家長提供
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，並提供照片請民眾提供線索。圖／家長提供
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，警方調閱監視器持續協尋，尚無結果。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今7天完全失聯，父母焦急報案，警方調閱監視器持續協尋，尚無結果。記者林昭彰／翻攝

失聯 新竹 林口

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