台中砂石車開台74換車道釀連環撞 打橫占2車道一度塞車
台74線快速道路東向27公里往霧峰方向，在今早9時許傳出3車連環車禍，其中2輛是砂石車，其中一輛砂石車打橫占據兩個車道，一度造成塞車，另外一輛砂石車則是擋風玻璃破損、車頭凹陷變形，被撞轎車則是車尾保桿掉落，幸僅一名女駕駛手部有受傷，但未就醫，詳細的肇事原因有待警方後續調查釐清。
今早9時許，嚴姓男子（40歲）駕駛大貨車在台74線快速道路中間車道由西往東方向行駛，行經東向27K處往霧峰方向時，欲變換至外側車道時，與同向於外側車道由羅姓女子（24歲）駕駛的轎車碰撞，當時行駛在嚴男後方，由李姓男子（47歲）駕駛的大貨車，也因閃避不及，再與羅女駕駛的轎車發生碰撞，造成羅女手部受傷，現場未就醫。
第三警分局表示，此案駕駛3人都無酒精濃度，車禍一度車輛堵塞，但在今天上午10時已排除，肇事原因尚待事故分析鑑定。
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