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精神病院有性侵、病人遭毆打 醫院和警方都否認

聯合報／ 記者洪敬浤陳宏睿黃寅／台中即時報導

媒體報導，指台中市南區一間醫院4年前曾有毆打病患，以及患者遭性侵等事，且院方卻還持經變造的監視器畫面給警方等。醫院今表示，表示該案已進入司法程序，沒有什麼好評論的。警方也指媒體「報導內容與事實不符」。

醫院社工主任說，請大家重視精神科的醫療，精神科的醫療對社會貢獻很大，家長片面的想法都予尊重，但此案已進入司法程序。

記者問，至於毆打的部分？醫院社工科主任說，當事人都已經離職了，所以沒有什麼評論，打人者已在彰化地檢署處理了，醫院沒有意見。

對於監視畫面被消失一事？醫院社工科主任也說，沒有這回事，且都已提供給彰化地檢署，沒有所謂監視器畫面消失一事，都已進入司法程序，尊重司法程序。

市警三警分局今澄清，對於媒體報導該分局勤工派出所處理性侵案件時，院方提供剪接變造過的影像一事，經調查，並未接獲該件報案。且依報導所述時間清查，也查無相關案件，「報導內容與事實不符」，特別嚴正澄清。

至於報導說，有護理人員對所照護病患疑有不法情事案，經查是在去年年9月25日接獲楊姓老翁（67歲）報案，稱其子（27歲）在院內遭傷害一事，已依規定辦理，全案依傷害罪送辦。

醫院社工科主任說，請大家重視精神科的醫療，此案已進入司法程序。記者洪敬浤／攝影
醫院社工科主任說，請大家重視精神科的醫療，此案已進入司法程序。記者洪敬浤／攝影

主任 司法 社工

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