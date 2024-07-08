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身在公門好修行 警專實習生助阿嬤平安返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

每年暑假警察專科學校的學生，到各地派出所報到實習，他們是未來警界的生力軍，透過指導員的經驗傳承及汲取經驗，期日後能獨當一面處理突發狀況。在台南市警二分局的警專實習生許瑜喬、王堂允的初體驗，昨晚協助迷途老婦人平安返家團聚。

警專實習生許瑜喬、王堂允2人，昨晚上9點多與博愛派出所警員許勝傑、張維婷共同執行巡邏勤務時，接獲報案稱有名老婦人，在中西區友愛東街搖搖晃晃的走在路邊，疑似找不到回家的路，經細心員警查得老婦名字後，立即查出為72歲的王姓老婦，她的住處僅在附近距離約700公尺處。

為避免發生意外，員警以巡邏車將老婦護送返家，其家屬見老婦安全返回，心中焦躁不安也才慢慢消失。這段服務過程，讓警專實習生許瑜喬、王堂允充分體會到警察不是只有巡邏、臨檢、守望等防制與查緝等工作而已，只要是能幫助民眾解決困難的事，都是警察工作的一部分。

王老婦人的家人除不停地向警方道謝外，並熱情地邀約員警及實習生到家裡奉茶，這段為民服務的經驗也讓初次接觸警察工作的警專實習生許瑜喬、王堂允印象深刻。

許瑜喬說，只要是能幫助民眾解決困難的事，都是警察工作的一部分，也期許自己未來正式投入警職生涯後也要向學長、學姊看齊，共同為維護社會治安、交通及為民服務盡一份心力。

警專實習生許瑜喬(左)、王堂允(右)協助迷途王姓老婦人(中)返家團聚，為民服務初體驗。記者黃宣翰／翻攝
警專實習生許瑜喬(左)、王堂允(右)協助迷途王姓老婦人(中)返家團聚，為民服務初體驗。記者黃宣翰／翻攝

實習 老婦 警察

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