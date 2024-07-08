北市男佯稱沒錢買車票騙愛心財 捷警眼尖識破逮人

38歲紀姓男子長年在台北捷運、台北車站一帶隨機向民眾借錢未還，多次謊稱錢包不見要借車錢返回高雄，紀男日前故技重施，遭捷運警察隊巡邏時認出逮捕，並依詐欺罪送辦。

北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，1日晚間接獲女被害人報案，稱其在捷運站內遭不明平頭男子借車錢，對方謊稱錢包不見，但需錢購票返回高雄，懇求借用新台幣600元，女被害人因皮夾現金不足要前往ATM領錢時，該男竟直接改口借1000元並主動留下姓名和聯絡電話。

被害女子信以為真便當場借款，未料平頭男得手後立即逃離現場，被害女子事後覺得奇怪，便上網查詢平頭男所留電話，竟發現在社群網站Dcard平台早已有其他民眾因此受害，趕忙向警方報案求助。

捷警隊第一分隊小隊長趙錦龍、警員丁名倫2日深夜11時許在北捷台北車站執行守望勤務，於手扶梯上遇到1名可疑男子，趙錦龍觀察其穿著特徵，眼尖發現其為1日女被害人報案的借錢男子，2警立即上前盤查，該男見狀驚覺事跡敗露，並驚訝警方僅看過監視器畫面就能一眼認出他，直呼「你太厲害了」。

據了解，涉案38歲紀男自2015年起就陸續被多名網友發文稱其借車錢騙財，雖然2017年曾被轄區警方送辦，但仍不悔改，初估有數十名網友曾有類似遭遇，但因部分個案未得手，或是有些被害人並未報案，不法所得較難估算。

紀男自稱在萬華區從事服務業，到案後坦承不諱，全案詢後依涉詐欺罪嫌函移轄區中正第一分局偵辦。