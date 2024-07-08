台中某醫院爆打人性侵、變造監視器 警方：非事實

台中市南區一間醫院所今被人爆料給周刊，在4年前有病患性侵案件，但院方卻持經變造的監視器畫面給警方，警方在事隔2個月後才製作筆錄，甚至指控警方不想追查，另外醫院內一名幹部，也被指控涉嫌毆打病患，但院方卻包庇。第一警分局表示，周刊報導性侵案一事與事實不符，並未接獲報案，另外有關病患遭護理人員傷害一事，已依法送辦；醫院表示，此案已進入司法，變造監視器的說法也非事實。

第三警分局今澄清，有周刊報導，分局勤工派出所於處理性侵案件時，院方提供剪接變造過的影像予警方一節，經調查後確認，分局沒有接獲該件報案，另外分局也依報導所述時間清查，也查無無相關案件，「報導內容與事實不符」，在此嚴正澄清。

三分局指出，有關周刊報導分局轄區一間醫療院所內，有護理人員對所照護病患疑有不法情事案，經查分局是在去年年9月25日接獲楊姓老翁（67歲）報案，稱其子楊男（27歲）在院內有遭傷害情事，分局獲報後即依規定查處，經通知相關對象完成筆錄資料，全案已依傷害罪送辦。

依據鏡周刊報導，台中市一家醫療院所的林姓組長（49歲），疑受到院方包庇，肆無忌憚對病患揮拳毆打，去年9月間毆打院內一名受監護處分的楊姓男患者，還稱是「物理治療」，此案在今年4月間已經傷害罪起訴，家屬求償50萬元，但未獲得林男回應。

周刊引述，該院在4年前曾爆發男病患性侵女病患的案件，因被害女子有腦傷，無法正常表達，以手寫方式，透露遭性侵的情事，但院方未馬上報案，反而提供變造過的監視器畫面給警方，甚至也指控第三警分局勤工所受理報案後，事隔兩個月才做筆錄，態度消極。

醫院回應，楊男是彰化地檢署囑託執行監護處分治療的精神科個案，當時檢方委託時有陳述楊有嚴重攻擊行為，曾5天打了10多人，彰化無院所有意願收治，楊男是精神疾病患者，有暴力傾向，醫院收治後，都有依法妥適處置，也有回報彰化地檢署。

醫院也說，有關院內發生病患性侵案件的報導是「子虛烏有」，醫院有依規建置制度、通報監管機制，不可能有包庇性侵情事。