快訊

台積電衝1050元再創天價！台股漲逾410點 攻23966點盤中新高

「不用買Pro版」只要入手平價版iPhone 16！蘋果專家曝5大購買誘因

高雄豪宅「折屍藏衣櫃」命案主嫌收押 幫洗屍2共犯當庭釋放

影／三重8+9囂張當街揮刀秀刺青 落網供稱刀已扔進淡水河

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨晚10時許，有人在距離三重警分局僅400公尺的街上打赤膊揮舞西瓜刀，身上滿是刺青嚇到路人。警方獲報趕抵，2輛轎車分頭逃逸，半小時後先攔到1車1人，車上查獲球棒刀槍，4小時內再通知另2人到案，分別依社維法、恐嚇維安罪嫌偵辦。

警方昨晚10時29分獲報三重區菜寮公園旁，有人在中寮街上揮舞西瓜刀，當時三重警分局正在執行擴大臨檢，派員趕抵時，白色、銀色轎車立刻加速分頭逃逸。

快打警力深夜11時06分先在重陽、三陽路口攔截到30歲林姓男子的車，不僅懸掛其他車輛牌照，車上還查獲藍波刀、西瓜刀、鋸子、折疊刀、瓦斯鎮暴槍、辣椒水噴瓶、球棒等物。同案33歲和25歲黃姓男子分別於昨晚11時30分、今天凌晨2時18分向派出所到案說明。

這3人供稱昨晚分乘2輛車去蘆洲找人，返程到三重區中寮街是為了送33歲黃男回家，短暫臨停聊天時，25歲黃男一時興起拿出西瓜刀當街揮舞比畫，又放回車內。警車到場時，2車正準備駛離，立刻加速分頭逃脫。

到案之後，黃男辯稱西瓜刀已於逃逸途中，丟進淡水河滅證，員警事後再去搜查他的銀色轎車，車已清理過，沒有任何違禁品。

警詢後將3名男子全依違反社會秩序維護法無故攜帶具有殺傷力之器械、危險物品，移送簡易法庭裁罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

25歲黃男於道路上揮舞刀械，另依刑法恐嚇危安罪嫌移請新北地檢署偵辦。林男懸掛他車牌照，另依道路交通管理處罰條例開罰，可處3600元以上1萬0800元以下罰鍰。

三重警方昨晚獲報有人當街揮舞西瓜刀，半小時後先攔到1車1人，林姓嫌犯瞬間被十幾名警察團團包圍，車上查獲球棒、刀、槍、辣椒水等物。記者林昭彰／翻攝
三重警方昨晚獲報有人當街揮舞西瓜刀，半小時後先攔到1車1人，林姓嫌犯瞬間被十幾名警察團團包圍，車上查獲球棒、刀、槍、辣椒水等物。記者林昭彰／翻攝
25歲黃姓男子昨晚10時許，在三重區中寮街打赤膊揮舞西瓜刀，身上滿是刺青嚇到路人。警方獲報立刻發動攔截圍捕，他到案時供稱刀已於逃逸途中，丟進淡水河滅證。記者林昭彰／翻攝
25歲黃姓男子昨晚10時許，在三重區中寮街打赤膊揮舞西瓜刀，身上滿是刺青嚇到路人。警方獲報立刻發動攔截圍捕，他到案時供稱刀已於逃逸途中，丟進淡水河滅證。記者林昭彰／翻攝
三重警方昨晚獲報有人當街揮舞西瓜刀，半小時後先攔到1車1人，林姓嫌犯的車不僅懸掛他人牌照，車上還被查獲球棒、刀、槍、辣椒水等物。記者林昭彰／翻攝
三重警方昨晚獲報有人當街揮舞西瓜刀，半小時後先攔到1車1人，林姓嫌犯的車不僅懸掛他人牌照，車上還被查獲球棒、刀、槍、辣椒水等物。記者林昭彰／翻攝

三重 西瓜

延伸閱讀

高雄轎車上班時刻警局旁冒煙起火 3警急持滅火器噴灑

男子轎車車牌被註銷 花6千買他人被偷車牌這下GG了

網傳高雄刺青男遭毆打推下河失蹤 警指人已送醫犯嫌落網

「世一美」脫了！比基尼身材美得太超過　NANA美臀、大長腿太優越，隨便拍都是畫報

相關新聞

身在公門好修行 警專實習生助阿嬤平安返家

每年暑假警察專科學校的學生，到各地派出所報到實習，他們是未來警界的生力軍，透過指導員的經驗傳承及汲取經驗，期日後能獨當一...

台中某醫院爆打人性侵、變造監視器 警方：非事實

台中市南區一間醫院所今被人爆料給周刊，在4年前有病患性侵案件，但院方卻持經變造的監視器畫面給警方，警方在事隔2個月後才製...

板橋新建案驚傳死亡意外 工人高空作業疑中暑送醫不治

新北市板橋區忠孝路上某建案工地15樓，今天上午8時許1名年約40多歲的工人在鷹架上進行玻璃施工，不料疑似因中暑竟突然癱軟...

影／三重8+9囂張當街揮刀秀刺青 落網供稱刀已扔進淡水河

新北市昨晚10時許，有人在距離三重警分局僅400公尺的街上打赤膊揮舞西瓜刀，身上滿是刺青嚇到路人。警方獲報趕抵，2輛轎車...

高雄轎車上班時刻警局旁冒煙起火 3警急持滅火器噴灑

詹姓女子今天上午8時20分許駕駛SUZUKI轎車行經高雄市中山一路和中正三路口時，詹覺得車子引擎發生怪聲響，下車查看，不...

影／台中男「頭下腳上」掛民宅4樓 搭貨梯卡住警來救

台中市劉姓男子在上月底搭乘自家透天厝貨梯時，疑操作不慎，「頭下腳上」倒掛在民宅4樓，附近民眾發現後，趕緊報案，第一警分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。