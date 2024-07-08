影／三重8+9囂張當街揮刀秀刺青 落網供稱刀已扔進淡水河

新北市昨晚10時許，有人在距離三重警分局僅400公尺的街上打赤膊揮舞西瓜刀，身上滿是刺青嚇到路人。警方獲報趕抵，2輛轎車分頭逃逸，半小時後先攔到1車1人，車上查獲球棒刀槍，4小時內再通知另2人到案，分別依社維法、恐嚇維安罪嫌偵辦。

警方昨晚10時29分獲報三重區菜寮公園旁，有人在中寮街上揮舞西瓜刀，當時三重警分局正在執行擴大臨檢，派員趕抵時，白色、銀色轎車立刻加速分頭逃逸。

快打警力深夜11時06分先在重陽、三陽路口攔截到30歲林姓男子的車，不僅懸掛其他車輛牌照，車上還查獲藍波刀、西瓜刀、鋸子、折疊刀、瓦斯鎮暴槍、辣椒水噴瓶、球棒等物。同案33歲和25歲黃姓男子分別於昨晚11時30分、今天凌晨2時18分向派出所到案說明。

這3人供稱昨晚分乘2輛車去蘆洲找人，返程到三重區中寮街是為了送33歲黃男回家，短暫臨停聊天時，25歲黃男一時興起拿出西瓜刀當街揮舞比畫，又放回車內。警車到場時，2車正準備駛離，立刻加速分頭逃脫。

到案之後，黃男辯稱西瓜刀已於逃逸途中，丟進淡水河滅證，員警事後再去搜查他的銀色轎車，車已清理過，沒有任何違禁品。

警詢後將3名男子全依違反社會秩序維護法無故攜帶具有殺傷力之器械、危險物品，移送簡易法庭裁罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。