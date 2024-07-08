高雄轎車上班時刻警局旁冒煙起火 3警急持滅火器噴灑
詹姓女子今天上午8時20分許駕駛SUZUKI轎車行經高雄市中山一路和中正三路口時，詹覺得車子引擎發生怪聲響，下車查看，不久車子即冒煙，由於新興警分局緊鄰路旁，正在路口指揮交通的交警通報，派出所2警持滅火器衝出，朝車噴灑順利撲滅。
警方指出，今天上午8時20分時許，交警邱于哲於中山一路、中正三路路口執行交通疏導勤務，發現一輛SUZUKI轎車的詹姓女駕駛突然下車查看車輛，於是上前關心。
不久，轎車引擎疑似故障冒煙，地點就位在美麗島站的新興警分局路旁，邱立即通報中山派出所內同仁，巡佐林澤宏和實習警員葉原旭持滅火器衝至現場，以乾粉滅火器朝冒煙的轎車噴灑。
火燒車發生正值上班尖峰時間，引起不少路過的機車騎士側目，所幸3警處置得宜，順利將火勢撲滅，無人受傷；警方隨後通知拖吊車到場將詹女的故障車移置，交通已恢復順暢。
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