影／台中男「頭下腳上」掛民宅4樓 搭貨梯卡住警來救
台中市劉姓男子在上月底搭乘自家透天厝貨梯時，疑操作不慎，「頭下腳上」倒掛在民宅4樓，附近民眾發現後，趕緊報案，第一警分局派員到場協助，與消防人員配合，以分工開啟貨梯按鈕方式，將劉救下，幸好劉僅受輕傷，無生命危險。
第一警分局公益所在6月30日下午2時許獲報，派出所旁的西區精誠二十三街附近某住宅的4樓，有民眾倒立懸掛在樓層中的緊急案件，公益所所長楊明勳率警員黃漢文、蔡文顯等人，立即趕赴現場。
警方發現，劉姓住戶（28歲）腳踝卡在民宅4樓的貨梯的縫隙，身體懸空吊掛在四、五樓間，十分驚險，警方叫喚劉男，確認意識是否清楚，盡力安撫情緒請其保持冷靜，切勿因驚慌掙脫而掉落。
經查，劉男疑因搭乘貨梯時，操作不慎所致，因劉男左腳遭貨梯卡住懸掛，在空中的狀況仍無法排除，警方與消防人員緊急商討後，由員警先拉住男子，按貨梯下降鈕，趁貨梯下降時，伺機拉住劉男身體脫困排除危害，經消防隊員檢視身體無大礙，隨即送醫診療。
第一警分局長鍾承志表示，對於同仁遇見突發情事，機警主動協助民眾排除狀況，給予高度肯定與嘉勉，有賴於同仁們平時都有自發性運動，保持良好體力，臨危不亂，藉以提供最佳執勤服務品質。
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