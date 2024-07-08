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唐治平母冰存認屍今屆期…再不出面恐遭火化 檢方「1因素」斟酌中

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唐治平母冰存認屍今天屆期 親屬再不出面恐遭火化

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今天是認屍期限的最後一天，假若唐仍不領回遺體，未來恐由殯儀館接手火化收埋。

據了解，目前新北殯儀館網站上還查詢不到，唐治平母親遺體要火化，遺體仍在殯儀館冰存，暫無結束日期，唐治平友人表示，7月8日是警方公告會依法處理的日期，並非正式火化日，目前唐治平因為精神狀況不穩定，所以也不敢再提起此事，因此這邊還是無進展。

且案情特殊，檢方應會在期限到期後斟酌，目前仍傾向暫不火化，仍盼唐治平同意領回遺體。

法規規定，遺體暫存到期日後，若無特殊狀況，檢方會簽結，再由殯儀館以「有名無主屍」收埋，才能安排統一火化處理。

藝人唐治平迄今不願領回母親遺體。報系資料照
藝人唐治平迄今不願領回母親遺體。報系資料照
藝人唐治平仍認為殯儀館中冰存遺體不是他母親， 迄今不願領回母親遺體。報系資料照
藝人唐治平仍認為殯儀館中冰存遺體不是他母親， 迄今不願領回母親遺體。報系資料照

唐治平 殯儀館 遺體

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