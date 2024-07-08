唐治平母冰存認屍今天屆期 親屬再不出面恐遭火化
藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今天是認屍期限的最後一天，假若唐仍不領回遺體，未來恐由殯儀館接手火化收埋。
據了解，目前新北殯儀館網站上還查詢不到，唐治平母親遺體要火化，遺體仍在殯儀館冰存，暫無結束日期，唐治平友人表示，7月8日是警方公告會依法處理的日期，並非正式火化日，目前唐治平因為精神狀況不穩定，所以也不敢再提起此事，因此這邊還是無進展。
且案情特殊，檢方應會在期限到期後斟酌，目前仍傾向暫不火化，仍盼唐治平同意領回遺體。
法規規定，遺體暫存到期日後，若無特殊狀況，檢方會簽結，再由殯儀館以「有名無主屍」收埋，才能安排統一火化處理。
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