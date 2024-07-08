聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃涼麵腹瀉14人就醫 高雄左營「翠紅冷面」遭勒令停業7天

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導

有14人在食用高雄市左營區「翠紅冷面」的椒麻皮蛋涼麵後，發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局派員前往稽查。圖／衛生局提供
有14人在食用高雄市左營區「翠紅冷面」的椒麻皮蛋涼麵後，發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局派員前往稽查。圖／衛生局提供
高雄左營區龍華市場的攤商「翠紅冷面」販售多種口味涼麵，許多美食網紅推薦是該市場必吃麵食店，不料3日至6日陸續有醫院通報顧客食用「椒麻皮蛋涼麵」發生腹瀉等症狀。高市衛生局統計已有14人就醫，稽查發現食材分裝沒標效期等多項缺失，勒令停業7天改善；業者表示，會負起責任。

翠紅冷面昨發布聲明，對造成消費者困擾感到非常抱歉，一定會全面改善，皮蛋口味涼麵已停賣，希望就醫民眾能私訊聯絡，一定會盡全力負責處理。

翠紅冷面小有名氣，案發後，有疑似受害人留下1星負評，留言說「吃了椒麻皮蛋冷麵，全家有3人上吐下瀉住院」、「畏寒腹瀉腹脹發高燒到39度，晚上撐不住了去診所看醫生，直接躺3天」。

高市衛生局指出，就醫者分別於7月2日晚餐、3日午餐時段用餐，之後出現不適症狀，稽查發現，攤位現場無冷藏冷凍的溫度紀錄，分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期，垃圾桶未加蓋，有交叉汙染之虞，命令停業7天到10日，期間徹底清消，複查若未改善，將依食安法處6萬到2億元。

稽查人員也針對可疑食材，包括半熟蛋、皮蛋醬汁、水、細拉麵、韓國冬粉、麻辣醬、泰酸辣醬、義式番茄醬、日式昆布柴魚醬、蝦仁共10件檢驗致病原，並採集廚工、就醫民眾檢體化驗。

拉麵 涼麵 番茄醬 皮蛋 衛生局 食材

延伸閱讀

天氣熱腹瀉、便秘者增 醫：吃蘋果可緩解但吃法大不同

研發多種手工塔走出疫情陰霾 黃坤堂要做出99種口味

高雄14人吃涼麵後腹瀉 衛生局稽查令業者停業7日改善

汐止遠雄鴻屋咖哩10人腹瀉2人住院 業者頻致歉：「是我們的錯」改用洗選蛋

相關新聞

垃圾山不定時炸彈 2掩埋場大火

垃圾山遍布全台，成為台灣「新百岳」，更是環境的不定時炸彈。苗栗市西山垃圾掩埋場7個多月2度大火，昨凌晨濃煙衝向天際，消防...

福懋鷹架又掉 離檢警20公尺

雲林斗六市福懋科技公司的建廠工地前天鷹架大量坍塌，擊中員工釀2死3傷，職安署中區職安中心昨會勘，發現鷹架的「壁連座」未使...

吃涼麵腹瀉14人就醫 高雄左營「翠紅冷面」遭勒令停業7天

高雄左營區龍華市場的攤商「翠紅冷面」販售多種口味涼麵，許多美食網紅推薦是該市場必吃麵食店，不料3日至6日陸續有醫院通報顧...

彰化路口加油站兩車擦撞 救護車正在加油遭波及

彰化市中央路與中華西路口台亞加油站，今天下午因兩輛汽車擦撞，波及加油站加油箱，傾倒的加油箱又撞擊正在加油的救護車，消防局...

直直開進文具行…碧潭轎車衝撞民宅翻覆 鐵捲門遭撞凹駕駛一度受困

新北市新店區碧潭路、永業路路口今天晚間發生車輛衝撞民宅翻覆意外。1名68歲男子晚間8時許開車行經該路口時，車輛不明原因失...

與友人至尖石野溪烤肉 40歲桃園男不慎滑落深水處溺水亡

新竹縣今天發生第2起夏季溺水死亡案。桃園40歲黃姓男子，今天與友人前往尖石鄉小錦屛野溪溫泉戲水烤肉，未料戲水時，不慎滑落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。