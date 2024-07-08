吃涼麵腹瀉14人就醫 高雄左營「翠紅冷面」遭勒令停業7天

有14人在食用高雄市左營區「翠紅冷面」的椒麻皮蛋涼麵後，發生腹瀉等腸胃道症狀，衛生局派員前往稽查。圖／衛生局提供 高雄左營區龍華市場的攤商「翠紅冷面」販售多種口味涼麵，許多美食網紅推薦是該市場必吃麵食店，不料3日至6日陸續有醫院通報顧客食用「椒麻皮蛋涼麵」發生腹瀉等症狀。高市衛生局統計已有14人就醫，稽查發現食材分裝沒標效期等多項缺失，勒令停業7天改善；業者表示，會負起責任。

翠紅冷面昨發布聲明，對造成消費者困擾感到非常抱歉，一定會全面改善，皮蛋口味涼麵已停賣，希望就醫民眾能私訊聯絡，一定會盡全力負責處理。

翠紅冷面小有名氣，案發後，有疑似受害人留下1星負評，留言說「吃了椒麻皮蛋冷麵，全家有3人上吐下瀉住院」、「畏寒腹瀉腹脹發高燒到39度，晚上撐不住了去診所看醫生，直接躺3天」。

高市衛生局指出，就醫者分別於7月2日晚餐、3日午餐時段用餐，之後出現不適症狀，稽查發現，攤位現場無冷藏冷凍的溫度紀錄，分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期，垃圾桶未加蓋，有交叉汙染之虞，命令停業7天到10日，期間徹底清消，複查若未改善，將依食安法處6萬到2億元。

稽查人員也針對可疑食材，包括半熟蛋、皮蛋醬汁、水、細拉麵、韓國冬粉、麻辣醬、泰酸辣醬、義式番茄醬、日式昆布柴魚醬、蝦仁共10件檢驗致病原，並採集廚工、就醫民眾檢體化驗。