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福懋鷹架又掉 離檢警20公尺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

福懋科技公司前天發生鷹架倒塌意外，檢察官昨下午勘驗現場，掛在頂樓殘件突掉落，幸好未傷及人。記者蔡維斌／攝影
福懋科技公司前天發生鷹架倒塌意外，檢察官昨下午勘驗現場，掛在頂樓殘件突掉落，幸好未傷及人。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六市福懋科技公司的建廠工地前天鷹架大量坍塌，擊中員工釀2死3傷，職安署中區職安中心昨會勘，發現鷹架的「壁連座」未使用符合國家標準材質，鷹架也未依預估最大負荷載重設計，開罰施工公司久木營造30萬元。

檢察官昨下午現勘時，鷹架殘件還突然掉落，發生「砰」一大聲，眾人嚇出冷汗。檢方表示，待勞檢報告出爐，會釐清有無人為過失。

這起意外2名死者都是福懋科技員工，36歲張姓男子頭顱破裂當場死亡、46歲柯姓女子頭部重傷送醫不治。柯女為陸籍配偶，結婚來台20多年，與丈夫育有3名兒女，柯女丈夫參與相驗時哀痛說，本月9日是太太生日，原本說好要慶生，沒想到天人永隔，讓人無法接受。

「太扯了。」柯女的先生和兒子說，太太與很多同事每天上下班必經緊鄰工地道路，卻沒有安全設施，發生意外時風雨交加，未有保全指揮繞道或暫停通行。

職安署中區職安中心主任李文進說，檢查整個鷹架結構，發現7層樓外牆的鷹架未以依預估最大負荷載重進行設計，而連結施工架及模板的壁連座則採用一般鋼管，未使用符合國家標準的CNS4750鍍芯鋼管，也可能是釀禍主因。

李文進指出，依職安法第6條第1項規定的最高罰額，向負責施工的久木營造公司裁罰30萬元。

意外現場散落一地的鷹架前天就清完，剩1樓堆有鷹架，還有部分鷹架組件暫未拆除掛在樓間，檢察官昨相驗後下午到工地現勘，走進工地現場後段，忽然有鷹架殘件掉落「砰」一聲，在場的人趕緊轉頭看，原來是搖搖欲墜的鷹架突然掉落。目擊者說，鷹架掉落位置目測僅距檢警人員約20公尺，幸好沒有發生意外。

雲林地檢署指出，檢察官昨相驗完，目前以「相字」案偵辦，待職安署勞檢報告出爐，釐清事發過程後，再轉偵字案，進一步調查有無人為疏失。

勞檢 檢察官

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