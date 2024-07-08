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垃圾山不定時炸彈 2掩埋場大火

聯合報／ 記者范榮達徐白櫻／連線報導

苗栗市西山舊垃圾掩埋場8個月內2度大火，市公所將啟動活化改善計畫。圖／民眾提供
苗栗市西山舊垃圾掩埋場8個月內2度大火，市公所將啟動活化改善計畫。圖／民眾提供
垃圾山遍布全台，成為台灣「新百岳」，更是環境的不定時炸彈。苗栗市西山垃圾掩埋場7個多月2度大火，昨凌晨濃煙衝向天際，消防陸、空動員，控制火勢在約1公頃範圍內，持續灌救，市長余文忠並向受影響的市民道歉。台東縣蘭嶼垃圾掩埋場火警則是燒了快4天仍未滅，公所在社區發展協會緊急提供口罩給鄉民取用。

苗栗市公所西山垃圾掩埋場約1970年啟用，已使用逾半世紀，接近飽和，垃圾場廢家具暫置區去年11月20日發生大火，延燒5天才撲滅；相隔7個多月，昨凌晨4時多，廢家具暫置區又發生大火，火勢一發不可收拾。

縣政府消防局據報，出動大批人車到現場輪班，消防人員配合機具開挖一邊灌水，內政部空中勤務總隊1架直升機支援，來往10趟次，灑水20立方公尺，因垃圾場內部延燒，表面滅火不易澆熄，控制起火約1公頃範圍，避免擴大蔓延，消防人員持續滅火中。

縣府環保局空氣品質應變車一早在火場下風處周邊監測，測得PM2.5每立方公尺最高濃度60微克，環保局接到多通抱怨電話。

余文忠說，疑因連日來天氣高溫，堆置垃圾產生沼氣，加上廢家具暫置區下方垃圾堆，早期未完全落實垃圾分類，像廢電池在高溫環境可能引發自燃。

余文忠說，西山垃圾場早期未落實垃圾分類，火災風險是「歷史共業」，擾民已久，今年7月2日立委邱鎮軍邀請環境管理署官員會勘活化改善計畫，未料，不到1周又發生大火，他向受影響的市民道歉，也希望環境管理署正視，早日補助，啟動垃圾場活化改善計畫。

至於離島蘭嶼垃圾掩埋場7月4日深夜起火至今未停，雖不再有火苗竄出，但仍持續悶燒，不停出白煙。公所指出，採取灑水及覆土雙管齊下滅火，工作人員每天工作至深夜12時，持續奮戰。

台東縣環保局研判，起火原因有可能是廢棄電池所致。鄉公所指出，目前估算悶燒面積400平方公尺，在4輛土車及挖土機施工作業後，已完成覆土100平方公尺，消防隊支援的3輛水車也在現場24小時待命，希望最快今天可熄滅。

PM2.5 垃圾山 環保局 空氣品質

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