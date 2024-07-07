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彰化路口加油站兩車擦撞 救護車正在加油遭波及
彰化市中央路與中華西路口台亞加油站，今天下午因兩輛汽車擦撞，波及加油站加油箱，傾倒的加油箱又撞擊正在加油的救護車，消防局緊急派員到場戒備，所幸事態未再擴大，肇事原因警方調查中。
警方調查，今天下午2時許，楊姓男子駕駛紅色轎車，沿彰化市中華西路右轉中央路時，與由莊姓男子駕駛的灰色自小客車發生擦撞，楊緊張失控撞上對向的台亞加油站加油箱，油箱傾倒後，再撞擊加油中的救護車。
這件車禍造成3輛車受損，駕駛人酒測值均是0，其中，紅色轎車車頭損毀、灰色自小客車左前方車身毀損，救護車也受到碰撞，雖然無人受傷，但因撞倒加油箱，到場處理員警擔心發生危險，除加強周邊交通管制外，並通知消防局到處理及戒備，幸好只是虛驚一場。
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