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與友人至尖石野溪烤肉 40歲桃園男不慎滑落深水處溺水亡

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣今天發生第2起夏季溺水死亡案。桃園40歲黃姓男子，今天與友人前往尖石鄉小錦屛野溪溫泉戲水烤肉，未料戲水時，不慎滑落深水處溺水身亡，同行友人第一時間利用救生圈將他救上岸並報警。新竹縣消防局獲報後，立即派遣6車17人前往搶救，但黃男已無生命跡象，至於詳細原因，仍待釐清中。

新竹縣消防局指出，今天中午11點29分，接獲尖石鄉小錦屛野溪溫泉發生溺水案件，現場為黃姓男子與友人至小錦屛野溪溫泉戲水，不慎溺水，消防局派遣第二大隊、竹東、二重、寶山、尖石、橫山、北埔及峨眉分隊共6車17人前往搶救，但黃男送醫前已無生命跡象。

據了解，黃男趁暑假和友人一同前往避暑勝地小錦屛野溪溫泉烤肉，未料疑似不熟環境，黃男獨自去戲水時，不慎滑落深水處，等眾人發現時，黃男已載浮載沉，一開始友人想游泳過去救援，但因為水太深，最後利用救生圈才設法將黃男救上岸，但當時他已無生命跡象，消防員趕抵後，立即將他送醫，但依舊回天乏術。

新竹縣消防局提醒，任何水域都有風險，擁有對環境危機的認識才能降低風險，尤其是開放水域森羅萬象，每年都有相關意外，提醒大家水域活動還是建議在合格安全的室內泳池或水樂園，並牢記救溺五步「叫叫伸拋划、救溺先自保」。

新竹縣今天發生第2起夏季溺水死亡案，桃園40歲黃姓男子，今天與友人前往尖石鄉小錦屛野溪溫泉戲水烤肉，未料不慎滑落深水處溺水身亡。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣今天發生第2起夏季溺水死亡案，桃園40歲黃姓男子，今天與友人前往尖石鄉小錦屛野溪溫泉戲水烤肉，未料不慎滑落深水處溺水身亡。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，今天中午11點29分，接獲尖石鄉小錦屛野溪溫泉發生溺水案件，現場為一名黃姓男子至小錦屛野溪溫泉戲水，不慎溺水。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，今天中午11點29分，接獲尖石鄉小錦屛野溪溫泉發生溺水案件，現場為一名黃姓男子至小錦屛野溪溫泉戲水，不慎溺水。圖／新竹縣消防局提供

尖石鄉 新竹 溺水 烤肉

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