老翁開車上九份「逆向撞公車」 轎車內4長者全受慯送醫

1名老翁今天傍晚開車沿瑞金公路，從瑞芳開上九份途中，跨越雙黃線並撞上對向下山的基隆客運。轎車內4人都受傷送醫，年紀都已超過70歲。公車許姓司機和乘客只受驚嚇，無大礙。車禍原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4點54分接獲報案，瑞芳區汽車路有轎車和公車相撞，多人受傷。消防局出動瑞芳、九份分隊共7車13人前往救護，將轎車內的4名長者送醫。駕駛人送往基隆長庚醫院急救，3名乘客送往衛生福利部基隆醫院。

瑞芳警分局九份派出所、瑞芳交通分隊事故處理小組員警到場處理。這起車禍造成轎車內4人受傷，開車的老翁受困車內，頭部及胸口受傷，傷勢較為嚴重。汽車路雙向各1線道，發生事故後，肇事車輛占用瑞芳往九份方向車道，員警指揮單線雙向通行，交通並未中斷，並在完成採證後移除事故車輛，恢復雙向正常交通。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，駕駛人應隨時注意車前狀況，千萬不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等資訊，能讓救援人車迅速到位。