快訊

鄭文燦涉貪請辭 朱立倫：此時才辦7年前案子「應該說清楚」

雙北雙語學校將達362所 校長憂科任師不願上、只靠外師

北市蛋黃區驚見爛尾樓？拆一半停逾半年 居民憂又掉石塊

再次倒塌！福懋科技鷹架才釀2死悲劇 檢察官勘驗現場差20公尺險遭砸

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣福懋科技公司昨天7樓高的鷹架倒塌造成2死3傷慘劇，事發現場昨天已完成清理，只剩部分殘留鷹架組件暫未拆除留在現場，今天下午檢察官到工地現勘時，忽然部分鷹架殘件忽然從高樓處掉落，「碰」一聲嚇壞在場的人，幸未傷及人員，但對鷹架忽然二度掉下，也引起附近民眾也心驚驚。

福懋科技鷹架昨天發生嚴重坍塌，整面7層樓高的鷹架，在一陣強風暴雨來襲應聲倒下，提起昨天坍塌情境，附近居民依舊心有餘悸，居民說，事發突然，且塌下的鷹架組件太多，一時之間實不易閃躲。

檢察官今天會同警方相驗後，下午轉往工地現場二度勘驗，現場昨天散落一地的鷹架殘件均早已清理，現場只留下一樓的鷹架殘堆，還有掛在樓間的少數殘件。當檢察官一行人走進工地現場的後段，突然傳來一聲「碰」巨響，大家轉頭一看，原來是搖搖欲墜的鷹架組件突然掉落，嚇壞了大家，幸無人被砸到。

目擊民眾說，當時看到檢察官和警察往工地後側走去，部分鷹架突然掉落，距離檢警人員約僅有20公尺左右，幸好沒再發生意外。對於鷹架選在檢察官勘驗時掉落，是巧合或有其他意含也眾說紛紜。

福懋科技公司鷹架倒塌事件，現場已完成清理，檢察官今天下午2度勘驗現場，原本掛在頂樓的殘件，突然掉下，引起虛驚一場。記者蔡維斌／攝影
福懋科技公司鷹架倒塌事件，現場已完成清理，檢察官今天下午2度勘驗現場，原本掛在頂樓的殘件，突然掉下，引起虛驚一場。記者蔡維斌／攝影

暴雨 檢察官 風暴

延伸閱讀

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

福懋科技2死3傷重大工安 職安署現勘開出首張30萬元罰單

「碰一聲巨響」福懋科鷹架傾瀉2死3傷 死者尪同為員工接電話才知噩耗

高雄工地3度查獲登革熱病媒蚊 市府責令停工整頓

相關新聞

再次倒塌！福懋科技鷹架才釀2死悲劇 檢察官勘驗現場差20公尺險遭砸

雲林縣福懋科技公司昨天7樓高的鷹架倒塌造成2死3傷慘劇，事發現場昨天已完成清理，只剩部分殘留鷹架組件暫未拆除留在現場，今...

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

雲林縣斗六市福懋科技公司建廠工地鷹架倒塌釀成2死3傷慘劇，檢察官今天進行相驗，部分家屬對這次意外，雖是強風大雨，但工地未...

推手推車順走冷氣！步行3公里銷贓「業者拒收」 竊嫌敗露：真是白忙一場

新北市汐止區1間工程行上月21日放在屋外的2台待修冷氣遭竊。汐止警方獲報鎖定47歲黃姓慣竊涉案，日前通知黃男到案說明。黃...

台中27歲警員騎重機摔車一度命危 住院搶救中

台中市警局第五分局27歲劉姓警員昨休假時，到彰化溪湖某賽車場參加大型重機駕駛技巧訓練，過程疑似不慎發生摔車意外，因頭部受...

高雄男違規拒檢飛車逃2公里後自撞 被逮喊冤：趕上班

高雄仁武警分局昨下午在本館路附近巡邏時，發現李姓男子騎機車闖紅燈，上前攔查李男卻加速逃逸，連闖多個路口後因自撞路邊轎車才...

尋仇尋錯人！男攜長槍和路人起口角 台中警查獲玩具送辦

洪姓男子等人與人有金錢糾紛，昨天凌晨前往台中市西屯區欲找對方理論，在路旁誤認1名男子為仇家起口角，警方到場制止，並查扣洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。