再次倒塌！福懋科技鷹架才釀2死悲劇 檢察官勘驗現場差20公尺險遭砸

雲林縣福懋科技公司昨天7樓高的鷹架倒塌造成2死3傷慘劇，事發現場昨天已完成清理，只剩部分殘留鷹架組件暫未拆除留在現場，今天下午檢察官到工地現勘時，忽然部分鷹架殘件忽然從高樓處掉落，「碰」一聲嚇壞在場的人，幸未傷及人員，但對鷹架忽然二度掉下，也引起附近民眾也心驚驚。

福懋科技鷹架昨天發生嚴重坍塌，整面7層樓高的鷹架，在一陣強風暴雨來襲應聲倒下，提起昨天坍塌情境，附近居民依舊心有餘悸，居民說，事發突然，且塌下的鷹架組件太多，一時之間實不易閃躲。

檢察官今天會同警方相驗後，下午轉往工地現場二度勘驗，現場昨天散落一地的鷹架殘件均早已清理，現場只留下一樓的鷹架殘堆，還有掛在樓間的少數殘件。當檢察官一行人走進工地現場的後段，突然傳來一聲「碰」巨響，大家轉頭一看，原來是搖搖欲墜的鷹架組件突然掉落，嚇壞了大家，幸無人被砸到。

目擊民眾說，當時看到檢察官和警察往工地後側走去，部分鷹架突然掉落，距離檢警人員約僅有20公尺左右，幸好沒再發生意外。對於鷹架選在檢察官勘驗時掉落，是巧合或有其他意含也眾說紛紜。