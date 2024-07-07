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推手推車順走冷氣！步行3公里銷贓「業者拒收」 竊嫌敗露：真是白忙一場

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區1間工程行上月21日放在屋外的2台待修冷氣遭竊。汐止警方獲報鎖定47歲黃姓慣竊涉案，日前通知黃男到案說明。黃男到案供稱原本先以手推車將冷氣運到資源回收廠欲銷贓，但業者見他推手推車前來懷疑是贓物當場拒絕，他才改騎機車要來搬冷氣，才會被警方掌握身分逮捕，詢後被依竊盜罪嫌送辦。

據了解，有多次竊盜前科的47歲黃姓男子，因無業缺錢維生，上月21日白天經過汐止區樟樹一路1間冷氣維修工程行時，見到店家擺放在屋外的2輛冷氣室外機頓時起意竊盜。黃男趁凌晨時分無人之際，推著手推車來到工程行，將2輛冷氣室外機抬上手推車後揚長而去。受害店家隔天發現冷氣不翼而飛，調閱監視器發現遭竊立即報警。汐止警方查看監視器畫面後鎖定是轄內黃姓慣竊所為，立即通知黃男到案說明。

黃男見犯行敗露，猶豫多日後乖乖前來警局。黃男坦承行竊，供稱當天推著載有冷氣的手推車步行3公里到資源回收場欲銷贓，但回收業者見他以手推車推冷氣前來，懷疑冷氣是贓物當場拒絕，他才鋌而走險回去騎機車來載運冷氣，因而讓自己行跡敗露。黃男也直呼：「真是白忙一場」。警方詢後依竊盜罪嫌將黃男函送法辦。

汐止警方詢後將黃男依竊盜罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
汐止警方詢後將黃男依竊盜罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
黃男趁深夜時分竊取店家放在屋外待維修冷氣。記者黃子騰／翻攝
黃男趁深夜時分竊取店家放在屋外待維修冷氣。記者黃子騰／翻攝
黃男推著手推車載運冷氣欲前往銷贓。記者黃子騰／翻攝
黃男推著手推車載運冷氣欲前往銷贓。記者黃子騰／翻攝

冷氣室外機 推車 汐止 監視器 竊盜

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