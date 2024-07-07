尋仇尋錯人！男攜長槍和路人起口角 台中警查獲玩具送辦

洪姓男子等人與人有金錢糾紛，昨天凌晨前往台中市西屯區欲找對方理論，在路旁誤認1名男子為仇家起口角，警方到場制止，並查扣洪男攜帶的1把玩具長槍，警詢後依法送辦。

台中市警察局第六分局今天表示，西屯派出所1名員警6日凌晨0時許下班行經西屯區青海路、上石路口時，發現有多人聚集叫囂恐衍生衝突，立即回報派出所並增派警力到場，警方將雙方共4人帶回釐清案情。

警方查出，洪姓男子（34歲）等3人與綽號「便當」的男子有金錢糾紛，案發時前往事發地欲找對方理論，吳姓男子（19歲）坐在路旁車上，遭洪男等人誤認而衍生口角糾紛，所幸員警路過發現通報警力到場，避免進一步發生衝突。

另外，吳男指稱看到洪男攜帶1把長槍，並放置車上明顯處。經警方查看確認為玩具槍，初步鑑驗無殺傷力，但攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，已違反社會秩序維護法，警方依法查扣並送辦。