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詐團自稱烏克蘭戰地醫師 7旬婦上網談戀愛被騙250萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團利用俄羅斯、烏克蘭戰爭當話術，上網交友自稱駐烏克蘭戰地醫師，追求7旬洪姓婦人稱要來台同居，想寄美金來台卻卡在海關，以疏通費及手續費請求匯款，洪談戀愛沖昏頭，被騙近250萬元。

退休70歲洪姓婦人在臉書被男網友加好友聊天，加LINE交往，對方自稱台灣旅居美國休士頓醫師，指近期到烏克蘭當戰地醫師，想退休來台同居，行李超重無法攜帶太多美金，要寄美金給她保管卻卡在海關，需疏通費及手續費，她臨櫃匯款2筆共249萬餘元，對方又要求匯款，她驚覺受騙。

假交友詐騙多，從事技術員30歲張姓女子在IG與男網友加LINE，對方展開追求，稱須加入他管理階層LINE帳號、支付保安費才能見面，以接到代言活動延期見面，又請她代收跨國貴重包裹，以包裹公司費用、海關及警政署扣留包裹處理費請求匯款，她網路匯款42筆、ATM匯款48筆共325萬元，遲未收到包裹，聯絡不上對方才知上當。

詐團透過臉書、IG或交友App加好友，加LINE聊天，冒用照片及身分，先甜言蜜語、噓寒問暖取信，再以投資、寄送禮物或代保管金錢等理由請求匯款。刑事局說，網路交友要謹慎，遇請求匯款更要提高警覺，有疑問撥打165反詐騙專線諮詢。

詐騙集團冒用照片及身分上網交友，甜言蜜語取信，以投資、寄送禮物或代保管金錢等請求匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團冒用照片及身分上網交友，甜言蜜語取信，以投資、寄送禮物或代保管金錢等請求匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團冒用照片及身分上網交友，甜言蜜語取信，以投資、寄送禮物或代保管金錢等請求匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團冒用照片及身分上網交友，甜言蜜語取信，以投資、寄送禮物或代保管金錢等請求匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團冒用照片及身分上網交友，甜言蜜語取信，以投資、寄送禮物或代保管金錢等請求匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團冒用照片及身分上網交友，甜言蜜語取信，以投資、寄送禮物或代保管金錢等請求匯款。圖／刑事局提供

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