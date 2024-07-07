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高雄男違規拒檢飛車逃2公里後自撞 被逮喊冤：趕上班

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄仁武警分局昨下午在本館路附近巡邏時，發現李姓男子騎機車闖紅燈，上前攔查李男卻加速逃逸，連闖多個路口後因自撞路邊轎車才停下，李未通緝也無酒駕，警方追問拒檢原因，他則稱是要「趕上班」，最終因多項違規，累計罰單總額達5萬2800元，還被依妨害公務、公共危險等罪送辦。

仁武分局大華派出所員警昨下午5時許，巡邏行經鳥松區本館路涵洞時，發現李姓男騎士（約39歲）違規闖紅燈，準備上前攔停時李男卻拒檢逃逸，隨後便一路違規，險象環生。

警方展開追捕後，在後方鳴笛示警李男停車，李卻一路馳行，雙方追逐2公里後，李男行經三民區壽昌路時，自撞路邊停放的轎車後摔倒，員警立即上前壓制逮捕。

因沿路違規、超速，警方逮捕李男後，李辯稱拒捕是為「趕上班」，警方統計李男共觸犯危險駕駛、闖紅燈、未依規定使用方向燈、不禮讓行人、不依規定駛入來車道等違規，合計送出5張罰單，罰緩最高可開罰5萬2800元，另再依妨害公務、妨害公眾往來安全罪嫌現行犯，移送橋頭地檢署偵辦。

李男因自撞摔車被逮。記者張議晨／翻攝
李男因自撞摔車被逮。記者張議晨／翻攝

妨害公務 罰單 自撞

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