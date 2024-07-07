神明面前還想騙 新北婦遭詐百萬 板警土地公廟前逮車手

新北市54歲詹姓婦人日前誤信臉書投資廣告，陸續匯出及面交共100萬元投資，欲取回獲利時卻被要求再給付高額手續費，詹婦驚覺被騙立即報警。板橋警方獲報要詹婦假意配合，與對方相約在板橋第二運動場旁的土地公廟面交，警員假扮運動民眾及祈福香客，當場逮捕前來面交的44歲石姓車手，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，設籍在桃園市觀音區的54歲詹姓婦人，平時都在中永和、板橋一帶生活。6月初詹婦在臉書上發現投資廣告，被標榜的高獲利吸引於是加入該投資群組，隨後1名自稱投資公司專員的女子與詹婦聯繫，先要求詹婦下載投資軟體後，接著開始慫恿詹婦匯款進行投資。

詹婦不疑有他陸續匯款及面交100萬元，見投資軟體上開始有高額獲利後，詹婦向該投資公司表示要領出獲利。但對方卻以需要繳交手續費才能領出為由，要詹婦再繳付300萬元，詹婦此時才驚覺遭受詐騙，立即向板橋分局報案。

當詹婦正在向警方報案時，該詐團還不斷聯繫詹婦告知：「如不繳付手續費、保證金，無法拿回投資款項」，要求詹婦盡速付款。板橋警方接獲報案後立即要詹婦假意配合，雙方相約在板橋第二運動場旁的土地公廟前面交。警員則假扮運動民眾及香客在現場埋伏。不久後1名44歲石姓車手出面，警方立即一擁而上將石男逮捕，並在他身上起獲多張假投顧公司工作證，假現金收據等證物。詢後將石男依詐欺罪嫌移送法辦。