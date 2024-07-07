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國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

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福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市福懋科技公司建廠工地鷹架倒塌釀成2死3傷慘劇，檢察官今天進行相驗，部分家屬對這次意外，雖是強風大雨，但工地未作好安全防範，也難辭其咎，死者柯女的丈夫今哀痛表示，老婆下班回家的路就緊鄰工程旁，沒有安全設施且保全也未安全指揮，導致其妻永遠回不了家，令人傷痛。

柯女的丈夫說，妻子從大陸福建省遠嫁台灣20多年，育有3名兒女，妻子不僅辛勞上班工作，下班還要操持家務，本月9日是她的生日，原本說要好好慶生，沒想到下班就要回家，就這麼天人永隔，讓人無法接受。

「太扯了！」柯夫和兒子說，其妻與很多同事每天上下班只有河南路一條可走，緊鄰道路的建廠工地，架設高達7層高的鷹架，這幾天斗六地區也有下雨，天氣很不穩定，原就有危險，但卻沒有安全設施，當時風雨交加，工地保全應要指揮路人繞道或暫停通行，才釀意外悲劇實讓人無奈。

柯女27歲大兒子表示，爸爸昨天下午才在講「這麼晚了，媽媽怎麼還沒回家」，正擔心之際傍晚6點多接到公司傳來噩耗，全家都無法接受。如今只開罰30萬元，人命不是以金錢衡量，他只希望媽媽平安。

柯子表示，家裡還有9歲年幼弟弟，如今媽媽離開了，父親也要上班，弟弟無人照拂，擔心未來不知如何是好，母親原本預計8月和家人一起回大陸探親，如今忽傳意外天人永隔，大陸親屬將設法來台見媽媽最後一面。

，另一位亡者的家屬已將大體移回住宅，檢察官今天相驗並到工地了解施工與安全防護情況。部分昨天在場的工人說，當時像龍捲風一般，強風暴雨突然襲來讓人措手不及，實太可怕了。

福懋科技鷹架倒傷亡，死者家屬哀傷，年僅九歲孩子擰著鞋子前往母親靈前祭拜，令人鼻酸。記者蔡維斌／攝影
福懋科技鷹架倒傷亡，死者家屬哀傷，年僅九歲孩子擰著鞋子前往母親靈前祭拜，令人鼻酸。記者蔡維斌／攝影
福懋科技鷹架倒傷亡，檢察官展開調查。記者蔡維斌／攝影
福懋科技鷹架倒傷亡，檢察官展開調查。記者蔡維斌／攝影
福懋科技鷹架倒傷亡，死者家屬哀傷。記者蔡維斌／攝影
福懋科技鷹架倒傷亡，死者家屬哀傷。記者蔡維斌／攝影

保全

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