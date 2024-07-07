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台中警到彰化練重機疑自摔命危 彰醫救回轉中國醫治療

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市27歲劉姓警員昨到彰化縣溪湖鎮某賽車場騎重機，疑似不慎摔車自撞，當場失去呼吸心跳，警消據報送往衛福部彰化醫院急救，恢復生命跡象後轉送中國醫藥大學治療。

彰化溪湖警分局今指出，劉姓員警警專34期畢業、未婚，2021年調入台中水湳派出所服務；溪湖警分局將調查並釐清車禍原因，同時協助家屬後續相關事宜。

據了解，劉姓警員昨利用休假到溪湖鎮某賽車場練習騎重機技術，下午5點多疑似夕陽光線妨礙視線，他自摔造成頭部血腫及頸部脊椎挫傷，賽車場人員見狀施予心肺復甦術急救，溪湖消防分隊接獲報案趕到檢傷後，立即用長背板固定並持續施予急救，送往衛福部急救。

衛福部急診部醫師診斷，劉姓警員疑因腦部出血昏迷，先以引流方式使血塊流出再以藥物降低腦壓，半小時恢復生命跡象，昨晚轉往中國醫治療。

台中市劉姓台中市劉姓警員到彰化縣練習賽車不幸自撞，被消防人員救護。圖／民眾提供
台中市劉姓台中市劉姓警員到彰化縣練習賽車不幸自撞，被消防人員救護。圖／民眾提供

衛福部

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