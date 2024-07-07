汐止賊偷冷氣走3公里銷贓不成 警循線逮人送辦

新北汐止黃姓慣竊偷走店家外的待修冷氣，放在拖板車上走3公里沿途叫賣卻無人問津，只好回家騎機車搬冷氣，最後被警方鎖定逮捕，讓黃嫌感嘆白忙一場。

新北市政府警察局汐止警分局6月底接獲店家報案，指放在店外的2台待修冷氣被偷走。警方循線調閱監視器影像，發現46歲黃姓慣竊白天就在那附近來回走動，趁半夜人煙較少時行竊，並徒步離開現場。

警方查出，黃嫌直接將冷氣放在拖板車上，沿路推行約3公里想要賣掉，但因沿路店家覺得黃男行徑可疑，拒收冷氣，最後黃嫌只好回家騎機車來搬運，過程全被監視器拍下，警方也通知黃嫌到案說明。

黃嫌供稱，要不是店家拒收，他也不會鋌而走險還騎車來載冷氣、白忙一場；警方詢問後依竊盜罪嫌函請士林地檢署偵辦。

汐止警分局長黃國政表示，警方維護社區治安，絕不放過任何違法犯紀者，也提醒民眾應小心保管個人財物，避免被遭竊賊及有心人士盯上。