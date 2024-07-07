快訊

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

兩年來堅持1動作！浴室亮到發光 網激推：連窗戶都沒水漬

汐止賊偷冷氣走3公里銷贓不成 警循線逮人送辦

中央社／ 新北7日電

新北汐止黃姓慣竊偷走店家外的待修冷氣，放在拖板車上走3公里沿途叫賣卻無人問津，只好回家騎機車搬冷氣，最後被警方鎖定逮捕，讓黃嫌感嘆白忙一場。

新北市政府警察局汐止警分局6月底接獲店家報案，指放在店外的2台待修冷氣被偷走。警方循線調閱監視器影像，發現46歲黃姓慣竊白天就在那附近來回走動，趁半夜人煙較少時行竊，並徒步離開現場。

警方查出，黃嫌直接將冷氣放在拖板車上，沿路推行約3公里想要賣掉，但因沿路店家覺得黃男行徑可疑，拒收冷氣，最後黃嫌只好回家騎機車來搬運，過程全被監視器拍下，警方也通知黃嫌到案說明。

黃嫌供稱，要不是店家拒收，他也不會鋌而走險還騎車來載冷氣、白忙一場；警方詢問後依竊盜罪嫌函請士林地檢署偵辦。

汐止警分局長黃國政表示，警方維護社區治安，絕不放過任何違法犯紀者，也提醒民眾應小心保管個人財物，避免被遭竊賊及有心人士盯上。

冷氣 汐止

延伸閱讀

新北汐止4212戶停電 台電這次沒把問題推給小動物

萬朵仙丹接力滿開 汐止城中里步道粉嫩花海美

影／直行機車闖紅燈猛撞左轉機車 汐止2騎士噴飛雙雙重傷

汐止水返腳歡樂逗陣行 6日清晨從基隆河星際遊戲場出發

相關新聞

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

雲林縣斗六市福懋科技公司建廠工地鷹架倒塌釀成2死3傷慘劇，檢察官今天進行相驗，部分家屬對這次意外，雖是強風大雨，但工地未...

台中27歲警員騎重機摔車一度命危 住院搶救中

台中市警局第五分局27歲劉姓警員昨休假時，到彰化溪湖某賽車場參加大型重機駕駛技巧訓練，過程疑似不慎發生摔車意外，因頭部受...

台中男水果刀狠殺女友 犯後沒擔當辯打鬧....還騎車逃

台中劉姓男子酒後和李姓女友大吵，竟拿桌上水果刀狠刺她胸口，眼見對方血流不止、痛苦摀著傷口也不報案，釀女友送醫不治身亡，警...

影／新莊坡道無人貨車倒退嚕40米 連撞7車衝進民宅

新北市新莊丹鳳地區雙鳳路是斜坡道，有1名物流司機6日到連鎖超市送貨，車停路旁時粗心沒拉緊手煞車，整輛貨車往後滑行約40公...

疑遭雷擊！南投工寮全面燃燒 勇消抽水塔急灌救

南投埔里大坪頂昨晚一處工寮突然起火，因火勢猛烈，且其鄰近還有一棟工寮及農用機具，消防人員緊急拉水線灌救，但現場水源不足，...

高雄男違規拒檢飛車逃2公里後自撞 被逮喊冤：趕上班

高雄仁武警分局昨下午在本館路附近巡邏時，發現李姓男子騎機車闖紅燈，上前攔查李男卻加速逃逸，連闖多個路口後因自撞路邊轎車才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。