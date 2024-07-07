快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重民營垃圾車突然迴轉 七旬騎士撞到小腿開放性骨折

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區三寧街今天凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折，救護車緊急送醫急救。

監視器拍到，今天凌晨4時39分，三重警分局後門附近的三寧街，有1輛白色休旅車後方跟著民營垃圾車和機車向前行駛。休旅車在某巷口打左轉燈迴轉往過圳街方向，垃圾車打雙黃燈也要跟著要迴轉。

但垃圾車迴轉半徑較大，23歲連姓司機先往車道右側偏移，再直接向左方迴轉，後方直行的73歲楊姓機車騎士直接撞上，受困在垃圾車底下，流很多血。重陽及慈福消防分隊獲報趕抵，用千斤頂抬舉垃圾車救出老翁，右小腿變形、開放性骨折，頭部、胸部擦挫傷、意識清醒，給予頸圈、長背板固定，緊急送往北市馬階醫院急救。

警方指出，肇事垃圾車司機轉彎時未依規定使用方向燈，依道路交通管理處罰條例第42條舉發，可處1200元以上3600元以下罰鍰。新北市消防局提醒，車禍發生時，切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸道暢通並保護頸椎，避免造成二次傷害。

新北市三重區凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折送醫急救。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折送醫急救。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折送醫急救。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折送醫急救。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折送醫急救。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折送醫急救。記者林昭彰／翻攝

垃圾車 患者

延伸閱讀

不同廚餘怎麼回收 環境部：因地制宜

2袋垃圾分別有塑膠杯、茶葉渣 彰化秀水「全鄉逾40噸垃圾被退回」

2袋垃圾出現塑膠杯、茶葉渣 彰化秀水「全鄉40公噸垃圾被退運」

沒公德心！死青蛙、死老鼠丟廚餘 彰化清潔隊員欲哭無淚

相關新聞

台中27歲警員騎重機摔車一度命危 住院搶救中

台中市警局第五分局27歲劉姓警員昨休假時，到彰化溪湖某賽車場參加大型重機駕駛技巧訓練，過程疑似不慎發生摔車意外，因頭部受...

台中男水果刀狠殺女友 犯後沒擔當辯打鬧....還騎車逃

台中劉姓男子酒後和李姓女友大吵，竟拿桌上水果刀狠刺她胸口，眼見對方血流不止、痛苦摀著傷口也不報案，釀女友送醫不治身亡，警...

影／新莊坡道無人貨車倒退嚕40米 連撞7車衝進民宅

新北市新莊丹鳳地區雙鳳路是斜坡道，有1名物流司機6日到連鎖超市送貨，車停路旁時粗心沒拉緊手煞車，整輛貨車往後滑行約40公...

疑遭雷擊！南投工寮全面燃燒 勇消抽水塔急灌救

南投埔里大坪頂昨晚一處工寮突然起火，因火勢猛烈，且其鄰近還有一棟工寮及農用機具，消防人員緊急拉水線灌救，但現場水源不足，...

影／三重民營垃圾車突然迴轉 七旬騎士撞到小腿開放性骨折

新北市三重區三寧街今天凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消...

高雄14人吃涼麵後腹瀉 衛生局稽查令業者停業7日改善

高雄市衛生局於7月3日至6日陸續接獲醫院通報，有14人在食用左營區翠紅冷麵的椒麻皮蛋涼麵後，發生腹瀉等腸胃道症狀。衛生局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。