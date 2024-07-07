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影／三重民營垃圾車突然迴轉 七旬騎士撞到小腿開放性骨折
新北市三重區三寧街今天凌晨有1輛民營垃圾車，打雙黃燈在巷口突然迴轉，造成後方機車閃避不及撞上，73歲騎士被壓在車底，由消防隊員協助脫困，右小腿開放性骨折，救護車緊急送醫急救。
監視器拍到，今天凌晨4時39分，三重警分局後門附近的三寧街，有1輛白色休旅車後方跟著民營垃圾車和機車向前行駛。休旅車在某巷口打左轉燈迴轉往過圳街方向，垃圾車打雙黃燈也要跟著要迴轉。
但垃圾車迴轉半徑較大，23歲連姓司機先往車道右側偏移，再直接向左方迴轉，後方直行的73歲楊姓機車騎士直接撞上，受困在垃圾車底下，流很多血。重陽及慈福消防分隊獲報趕抵，用千斤頂抬舉垃圾車救出老翁，右小腿變形、開放性骨折，頭部、胸部擦挫傷、意識清醒，給予頸圈、長背板固定，緊急送往北市馬階醫院急救。
警方指出，肇事垃圾車司機轉彎時未依規定使用方向燈，依道路交通管理處罰條例第42條舉發，可處1200元以上3600元以下罰鍰。新北市消防局提醒，車禍發生時，切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸道暢通並保護頸椎，避免造成二次傷害。
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