聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中27歲警員騎重機摔車一度命危 住院搶救中
台中市警局第五分局27歲劉姓警員昨休假時，到彰化溪湖某賽車場參加大型重機駕駛技巧訓練，過程疑似不慎發生摔車意外，因頭部受創一度命危，緊急送醫、轉院後仍昏迷中。第五分局獲報已派員到場關心，也將協助家屬了解狀況。
經查，劉員是警專34期畢業，目前未婚，2021年1月調至第五分局水湳派出所服務至今，劉從警約5年，平時上班表現均正常。
警方查，劉員昨天休假，自行前往彰化溪湖鎮的塞車場參加重機駕駛技巧訓練，因不慎摔車受傷，第一時間送往彰化醫院急救，後再轉往台中中國附醫。
由於劉員因腦部出血昏迷，醫院先以引流方式使血塊流出，再用藥物降低腦壓，並視狀況給予後續治療。第五分局獲報也派員到醫院關心，協助家屬了解狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言