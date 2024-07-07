台中27歲警員騎重機摔車一度命危 住院搶救中

台中市警局第五分局27歲劉姓警員昨休假時，到彰化溪湖某賽車場參加大型重機駕駛技巧訓練，過程疑似不慎發生摔車意外，因頭部受創一度命危，緊急送醫、轉院後仍昏迷中。第五分局獲報已派員到場關心，也將協助家屬了解狀況。

經查，劉員是警專34期畢業，目前未婚，2021年1月調至第五分局水湳派出所服務至今，劉從警約5年，平時上班表現均正常。

警方查，劉員昨天休假，自行前往彰化溪湖鎮的塞車場參加重機駕駛技巧訓練，因不慎摔車受傷，第一時間送往彰化醫院急救，後再轉往台中中國附醫。