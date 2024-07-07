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詐騙太猖獗台中老婦頻上當 稱「銀行員很機車」想騙錢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國內詐騙集團、吸金案猖獗，台中近期連續2名80幾歲老婦人上當，1人誤認投資社團話術顯遭詐30萬元，詐團還刻意提醒「匯款不要講到投資」、「銀行員都很機車」，另1人則遭經典假親友真詐騙老梗，也差點匯了48萬元出去，所幸在銀行員、警方耐心解釋下，替2名婦人保住積蓄。

台中市警局第一分局指出，民權派出所5月29日接獲國泰世華商業銀行五權分行報案，表示有1名88歲陳姓老婦疑似遭詐，急著想匯30萬元給股票投資社團成員。

警員李泰霖獲報到場了解，陳婦表示自己從臉書看到股票投資廣告，對方宣稱可幫她代操盤，揚言可獲取高額利潤，自己就而心動加入LINE，並和電視名人討論投資，後來又稱她抽中股票，需匯30萬元到指定帳戶。

警員起初詢問陳婦時，她還說社團中電視投資名人是她同學的外甥女，但警方見陳女被要求註冊的網站有經通報詐騙網站紀錄，另從陳婦LINE對話也發覺不對勁，詐團還刻意提醒稱「銀行和券商是對立關係」、「匯款時不要講到事投資」，「銀行員都很機車」等，確認根本就是詐騙集團套路。

陳婦經警員解釋良久，她才恍然大悟險遭騙錢，感謝警方解釋讓她保住30萬元老本。

另外，西區派出所6月14日也接獲國泰世華銀行台中分行通報，表示有1名80多歲許姓婦人自稱要匯48萬元給在北部當工程師的兒子，行員警覺下查詢匯款帳號，立刻發現該帳號有異常金流提領紀錄，也並非許婦兒子本人所有，因而報警處理。

警員吳承澔到場處理時，詢問許婦為何要匯錢給兒子，她稱接到一通來電自稱是她兒子，但因電話有改又需資金周轉，未經查證就連忙到銀行想匯錢。

吳員一聽直覺是非常經典的假親友真詐騙老梗，警方在聯繫上許婦女兒，確認她兒子住在國外而非北部，且根本沒向媽媽借錢，溝通許久下她才得知差點遭騙，所幸在銀行員、警方協助下保住48萬元積蓄。

80多歲許姓老婦接到經典假親友真詐騙電話，直奔銀行想匯48萬元給兒子。記者曾健祐／翻攝
80多歲許姓老婦接到經典假親友真詐騙電話，直奔銀行想匯48萬元給兒子。記者曾健祐／翻攝
詐團還刻意提醒稱「銀行和券商是對立關係」、「匯款時不要講到事投資」，「銀行員都很機車」等，警方確認根本就是詐團套路。記者曾健祐／翻攝
詐團還刻意提醒稱「銀行和券商是對立關係」、「匯款時不要講到事投資」，「銀行員都很機車」等，警方確認根本就是詐團套路。記者曾健祐／翻攝
88歲陳姓老婦差點誤信投資詐騙社團，顯些匯款30萬元。記者曾健祐／翻攝
88歲陳姓老婦差點誤信投資詐騙社團，顯些匯款30萬元。記者曾健祐／翻攝

老婦 詐騙集團

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