空勤直升機支援灑水 控制苗栗市垃圾場大火1公頃範圍

苗栗市公所舊垃圾掩埋場相隔7個半月，今天再度發生大火，上午空勤總隊直升機支援灑水10趟次、20立方公尺，侷限火勢在廢家具區1公頃，警義消冒著熱天全力灌救中。

苗栗市公所西山舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，縣府消防局出動15輛消防車，警消32人搶救，現場缺乏水源，消防車接駁管線，配合挖土機開挖滅火，空總直升機上午也支援10趟次，灑水20立方公尺。

縣消防局第一救災救護大隊鄭勝峰在現場指揮，他指出，西山垃圾場火災目前疑進入內部延燒，表面滅火不易澆熄，直升機灑水就火場周邊澆溼降溫，避免擴大蔓延，警義消持續滅火中。