疑遭雷擊！ 南投工寮全面燃燒 勇消抽水塔急灌救
南投埔里大坪頂昨晚一處工寮突然起火，因火勢猛烈，且其鄰近還有一棟工寮及農用機具，消防人員緊急拉水線灌救，但現場水源不足，消防抽取水塔水源補充，並設防火線避免延燒。屋主懷疑是昨午後雷擊釀災，但仍待火場鑑識調查釐清。
南投縣消防局指出，昨晚獲報埔里大坪頂地區一處農用工寮起火，當下立刻調遣中心碑、埔里等分隊人車馳援，但因該工寮地處偏遠，且屋內存放大量包裝紙箱及網子，到場時火勢猛烈，現場逾20名警義消評估維護現場狀況並拉水線灌救。
經評估起火屋舍後方，還有1棟工寮和2輛農用工具車，未免其受到波及，消防員布署1條水線繞到工寮後方設下防火線，實施周界防護避免火勢燃燒後；且因現場無消防栓水源，利用移動式幫浦抽取現場水塔水源使水源不中斷。
消防人員表示，由於工寮內存放大量紙箱造成悶燒，確認內部火勢狀況，評估安全狀態後入室後利用火鉤將紙箱翻開找出火點，並射水撲滅，後續現場火勢很快獲得控制，順利撲滅後持續灑水，以防殘火，所幸清查現場無人傷亡。
南投縣消防局表示，該起工寮火警粗估燃燒面積約14坪，財物損失約30萬元，屋主也感謝警義消及時搶救，避免災害擴大；另，屋主懷疑是昨午後暴雨伴隨多次雷擊，該處地勢高受害釀災，但詳細事發原因仍有待火場鑑識進一步調查釐清。
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