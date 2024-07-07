北市警猛追富商遭竊 DNA鑑識助攻偵破孤狼冷案

台北市2022年發生富商遭竊520萬元案，龐大金額讓員警一度狐疑是否謊報；所幸警方窮追不捨並成功採集犯嫌DNA跡證，一舉偵破懸宕22年的性侵冷案，逮捕「孤狼」涂明朗。

涂明朗自2000年起陸續在台北市、高雄市犯下多起侵入住宅性侵案，受限案發時警方並沒有涂明朗DNA資料，導致他逃亡多年；2022年涂明朗現蹤，但因居無定所且不用手機和大眾交通工具，且個性孤僻，被警方視為孤狼。

台北市警察局大安分局2022年4月接獲民眾報案，指家中新台幣520萬元現金不翼而飛，警方成立專案小組追查，比對監視器畫面和相關跡證後鎖定1男涉案，並於追緝期間採集到男嫌DNA（去氧核糖核酸），經送請刑事局鑑識中心比對，查知犯嫌為當年60歲的涂明朗。

驚人的是，警方獲知涂明朗身分同時，才得知他早於2000年至2014年期間於北、高犯下8起重大性侵及4起竊盜案，但2014年8月後銷聲匿跡，雖然他犯案後在現場都留有跡證，但當年鑑識比對無法找出相符者。

承辦此案的大安分局陳姓小隊長從警29年，他回憶偵辦過程說，接獲賴姓民眾遭竊520萬元報案，立即率隊和鑑識人員到場，初查無遭人翻動和外力破壞，一度猜想是否謊報，直到確認被害人財力後才排除。

陳姓小隊長說，案發地為舊華廈且未裝設監視器，只好從巷口的警用監視器著手追查，發現案發當天凌晨近3時許有可疑黑影經過，即刻擴大追查。

專案小組透過監視器畫面發現，犯嫌行蹤遍及北市龍江路、和平東路、民生東路、士林山區和宜蘭礁溪等地，居無定所且不使用手機和大眾交通工具，常藏匿在人煙罕至的山間或市區廢墟，即便警方數次大舉搜山，仍毫無所獲。

陳姓小隊長說，直到某次在宜蘭追捕行動中，在犯嫌使用過的自行車上查獲跡證，立即送刑事局進行DNA鑑識比對，才確定犯嫌就是涂明朗；出生於宜蘭市的涂明朗早與親友失聯，而且還是涉及多起重大侵入住宅行竊、性侵案的重大犯嫌，此時距案發已半個月，專案小組壓力倍增。

由於多次監視器畫面追蹤涂明朗身影至台北市民生東路一帶就消失，陳姓小隊長說，專案小組研判涂明朗在附近應有藏身處便加強巡邏。

陳姓小隊長說，「應該是賊星該敗」，破案當晚他率隊到附近繞轉，內心盤算若加班到晚間11時就收班，豈料當晚10時30分就看到涂明朗躲藏在民生東路1處廢墟，緊急呼叫警網到場，才成功將涂明朗圍捕到案，放下心中一塊大石。

檢警調查，曾擔任私人司機的涂明朗自2000年起因積欠大量債務，多次侵入住宅行竊，並鎖定台北市、高雄市的低樓層公寓，從防火巷侵入屋內後，若發現為獨居或落單女性就進行性侵，受害者共8人。

陳姓小隊長提到，狡猾的涂明朗犯案前會先勘查地形，甚至為免留下證據，還會在防火巷褪下衣物，再裸體潛入屋內，但仍難免殘留部分體液跡證，才讓這些冷案有重見曙光之日。

談到印象深刻之事，陳姓小隊長說，製作筆錄時呼喚涂明朗都久久不回應，過了很久之後，涂明朗才說要喊「小余」才願回話，這也是涂明朗躲藏北市士林區對外自稱的綽號，但若筆錄過程中再叫回本名，涂明朗照舊不理睬。

個性孤僻的涂明朗落網後坦言，若性侵案件有證據，就承認是他所犯案件，並稱這20幾年是鐵了心要逃亡，所以平日都使用自行車和行走無監視器處，以躲避警方追查，但落網後「終於鬆一口氣，路上不用再閃警察了」。

回想此案偵辦過程，陳姓小隊長僅說，不覺得辛苦，有破案就好。

「法網恢恢、疏而不漏」，靠著警方鍥而不捨的精神和日益進步的科技鑑識技術，即便是沉寂多年的冷案，也終有沉冤得雪的一天。