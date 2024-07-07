影／新莊坡道無人貨車倒退嚕40米 連撞7車衝進民宅

新北市新莊丹鳳地區雙鳳路是斜坡道，有1名物流司機6日到連鎖超市送貨，車停路旁時粗心沒拉緊手煞車，整輛貨車往後滑行約40公尺撞進民宅，途中連續擦撞2輛路過轎車竟然巧合同款同色，又撞倒5輛停放路旁機車，1人受傷送醫。

監視器拍下車禍過程，昨天下午1時29分，雙鳳路上汽、機車繁忙往來，突然有1輛冷藏物流貨車從斜坡急速倒退，從道路右側斜地衝向道路左側。

往來車輛來不及閃避，先擦撞1輛後方同向轎車右側車身，又再撞到另1輛對向轎車左側車頭。2輛無辜挨撞汽車湊巧同色同款。

貨車接著撞倒整排停放路旁機車共5輛，最後衝進民宅店面，幸好是閒置空屋。連續撞擊驚動許多民眾查看，發現貨車上面沒有司機。

新莊警分局丹鳳派出所和交通分隊剛好就在雙鳳路，距車禍地點約100公尺，員警獲報趕抵，42歲程姓貨車司機自述停在超市店前準備卸貨，疑因手煞未拉緊釀禍。

第1輛挨撞轎車由47歲林姓女子開車搭載80歲郭姓老婦，老婦坐在右後座，擦撞導致右手及右肩擦挫傷，由救護車送往衛福部台北醫院急診。第2輛挨撞的轎車只有輕微刮傷，36歲張姓駕駛沒有受傷。