台中母子吵架...推年邁媽媽一把害撞破頭 搶救2周不治

台中邱姓男子和年邁的母親同住，卻因生活瑣事發生口角，他明知媽媽年紀大、患有帕金森氏症，身體平衡、肌肉骨骼狀態不佳，爭吵後卻因一時衝動推了母親一把，害對方向後跌坐後腦撞到地板，當場顱骨骨折、出血，搶救2個多禮拜仍不治，檢方偵結依家暴傷害致死罪嫌起訴邱。

檢警調查，邱男（46歲）今年2月11日和母親在潭子區住處發生口角，邱心生不滿，又明知母親年事已高，罹患帕金森氏症，其身體反應、平衡和骨骼肌肉協調不如一般人，竟仍以身體靠近她後朝肩膀推了1下。

邱母隨即重心不穩整個人向後倒，造成頭部後腦撞擊地面，當場因頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血，緊急送醫。

但邱母仍因傷重，在醫院治療2個多禮拜後，因傷重併發多重器官衰竭最終死亡，檢方相驗後認為邱男嫌疑重大。