快訊

冰浴與冷水澡有助運動恢復、緩解憂鬱症 但要多冷才有效？

鄭文燦涉貪 李明賢指太多玄機：白手套、500萬這麼巧？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中母子吵架...推年邁媽媽一把害撞破頭 搶救2周不治

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓男子和年邁的母親同住，卻因生活瑣事發生口角，他明知媽媽年紀大、患有帕金森氏症，身體平衡、肌肉骨骼狀態不佳，爭吵後卻因一時衝動推了母親一把，害對方向後跌坐後腦撞到地板，當場顱骨骨折、出血，搶救2個多禮拜仍不治，檢方偵結依家暴傷害致死罪嫌起訴邱。

檢警調查，邱男（46歲）今年2月11日和母親在潭子區住處發生口角，邱心生不滿，又明知母親年事已高，罹患帕金森氏症，其身體反應、平衡和骨骼肌肉協調不如一般人，竟仍以身體靠近她後朝肩膀推了1下。

邱母隨即重心不穩整個人向後倒，造成頭部後腦撞擊地面，當場因頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血，緊急送醫。

但邱母仍因傷重，在醫院治療2個多禮拜後，因傷重併發多重器官衰竭最終死亡，檢方相驗後認為邱男嫌疑重大。

檢方經比對證詞、傷勢，認為邱主觀上應無致母親於死犯意，但客觀上可預見用力推、施加外力的行為，很可能造成年邁母親跌倒頭部受創致死，偵結依家暴傷害致死罪嫌將他起訴，依法應由國民法官審理。

邱姓男子和年邁母親吵架，衝動下推了對方一把釀母親撞到頭傷重不治，檢方依傷害致死罪嫌起訴邱。示意圖／ingimage
邱姓男子和年邁母親吵架，衝動下推了對方一把釀母親撞到頭傷重不治，檢方依傷害致死罪嫌起訴邱。示意圖／ingimage

家暴 母親 骨折

延伸閱讀

影／地鐵公然吐痰還與乘客口角 上海婦：我不小心吐了怎麼了

「感謝傷害我們的人」是毒雞湯 呂秋遠教你被家暴自救

影／苗栗男騎車突自撞電桿！連人帶車摔落積水農地 左腿骨折送醫

房仲刺死承租人 國民法庭判傷害致死罪10年6月、傷害罪2年

相關新聞

苗栗市垃圾場廢家具暫置區大火 警消申請直升機支援

苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，火勢目前延燒約1公頃，警消申請空勤總隊...

福懋科技廠鷹架大崩落 2死3傷

雲林縣斗六市福懋科技公司第五廠外的鷹架昨天下突然被狂風吹落，造二死三傷重大工安意外，福懋科技總經理張憲正說，當時瞬間出現...

台中男水果刀狠殺女友 犯後沒擔當辯打鬧....還騎車逃

台中劉姓男子酒後和李姓女友大吵，竟拿桌上水果刀狠刺她胸口，眼見對方血流不止、痛苦摀著傷口也不報案，釀女友送醫不治身亡，警...

影／新莊坡道無人貨車倒退嚕40米 連撞7車衝進民宅

新北市新莊丹鳳地區雙鳳路是斜坡道，有1名物流司機6日到連鎖超市送貨，車停路旁時粗心沒拉緊手煞車，整輛貨車往後滑行約40公...

空勤直升機支援灑水 控制苗栗市垃圾場大火1公頃範圍

苗栗市公所舊垃圾掩埋場相隔7個半月，今天再度發生大火，上午空勤總隊直升機支援灑水10趟次、20立方公尺，侷限火勢在廢家具...

疑遭雷擊！ 南投工寮全面燃燒 勇消抽水塔急灌救

南投埔里大坪頂昨晚一處工寮突然起火，因火勢猛烈，且其鄰近還有一棟工寮及農用機具，消防人員緊急拉水線灌救，但現場水源不足，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。