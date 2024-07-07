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台中母子吵架...推年邁媽媽一把害撞破頭 搶救2周不治
台中邱姓男子和年邁的母親同住，卻因生活瑣事發生口角，他明知媽媽年紀大、患有帕金森氏症，身體平衡、肌肉骨骼狀態不佳，爭吵後卻因一時衝動推了母親一把，害對方向後跌坐後腦撞到地板，當場顱骨骨折、出血，搶救2個多禮拜仍不治，檢方偵結依家暴傷害致死罪嫌起訴邱。
檢警調查，邱男（46歲）今年2月11日和母親在潭子區住處發生口角，邱心生不滿，又明知母親年事已高，罹患帕金森氏症，其身體反應、平衡和骨骼肌肉協調不如一般人，竟仍以身體靠近她後朝肩膀推了1下。
邱母隨即重心不穩整個人向後倒，造成頭部後腦撞擊地面，當場因頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血，緊急送醫。
但邱母仍因傷重，在醫院治療2個多禮拜後，因傷重併發多重器官衰竭最終死亡，檢方相驗後認為邱男嫌疑重大。
檢方經比對證詞、傷勢，認為邱主觀上應無致母親於死犯意，但客觀上可預見用力推、施加外力的行為，很可能造成年邁母親跌倒頭部受創致死，偵結依家暴傷害致死罪嫌將他起訴，依法應由國民法官審理。
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