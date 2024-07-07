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台中男水果刀狠殺女友 犯後沒擔當辯打鬧....還騎車逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子酒後和李姓女友大吵，竟拿桌上水果刀狠刺她胸口，眼見對方血流不止、痛苦摀著傷口也不報案，釀女友送醫不治身亡，警方第一時間到場時，劉還謊稱「打鬧不慎誤傷」並拒絕警員入內查看，後甚至逃逸被抓落網，檢方依殺人罪嫌起訴他，法院認有逃亡之虞延長羈押至今。

檢警調查，劉男（41歲）和李姓女友交往6年多，2人並在后里區租屋同居，但劉只要喝酒情緒激動就會動手動腳，行為脫序。

去年12月31日跨年夜晚上10點多，劉男又因酒後和李女口角，激動下竟拿起桌上1把水果刀，直接朝著坐在床邊緣的李女猛刺，對方前胸、左胸當場被刺入血流不止，李女更是痛苦臥坐一旁摀著傷口。

但劉沒有馬上幫叫救護車，反而是另名同居的邱姓友人酒醉起床上廁所時，驚見地上有一大灘血跡趕緊打119報案，但李女送醫後仍因刀傷釀氣血胸、肺扁塌及大量失血，隔天元旦凌晨宣告死亡。

由於當時警方獲到場時，李女因傷重已緊急送醫，警員詢問在場的劉男，他竟然推諉稱是和「女友相互打鬧不慎誤傷」，還不同意警方進屋查看，直到醫院通知李女已死亡，警方以劉涉有重嫌再度折返，未料劉卻已經逃逸。

警方隨後在后里區內東路廣成巷內找到人，對劉男逕行逮捕，他也坦言自己害怕被抓，所以才騎電動車逃離，第一時間也被聲押獲准。

檢方認為劉犯嫌明確，偵結依家暴殺人罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理；台中地院也考量，劉男除犯後逃逸，其過去有詐欺、妨害自由及傷害等前科，且多次遭通緝，這次再犯殺人罪嫌更有可能逃亡，裁定延押至今。

劉男拿水果刀刺死女友後逃逸，落網被依殺人罪嫌起訴，延長羈押至今。示意圖／ingimage
劉男拿水果刀刺死女友後逃逸，落網被依殺人罪嫌起訴，延長羈押至今。示意圖／ingimage

女友 殺人 水果

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