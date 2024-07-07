男網友約見面 恐嚇說他的經理混黑道 女子險被騙3千

陳姓女子透過網路交友軟體，認識一名自稱「峰峰」男網友，男網友誆稱其經理是混黑道的，恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對她不利等語，陳女擔心自身安危，昨天急跑到台南市警二分局民權派出所諮詢，所幸員警及時解說這是詐騙話術，及時保住她3千元。

22歲陳姓女子昨天下午4點多，神情慌張地跑到民權派出所向警員陳俊安、陳科志表示，她在交友網站認識一名男子主動加她好友，雙方相談甚歡並相約要見面，但對方卻稱見面前須先驗證身分，要求她先至超商購買點數3000元保證金才能見面。

男網友「峰峰」見陳女猶豫不決時，表示保證金只是一個形式而已，見面後都會退還的，並告知其經理是混黑道的，有問題接電話說清楚，行動電話你要保證不是你本人大名登記，否則丟去偵訊社查資料，找到你住處，家人被砍別怪我沒提醒你；如果你不好好配合經理，以為經理是跟你開玩笑的，你就等著經理安排阿弟去你住家找你家人，當面配合處理這個事情。