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午後雷陣雨溪水暴漲 雙北8人困南插天山

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

雙北一群山友4男4女共8人昨天上午結伴前往桃園市復興區南插天山登山，自我鍛鍊體力，未料午後雷陣雨，一行人下山時突遇溪水暴漲、水勢湍急受困，桃園市消防局第四大隊今天上午表示，復興分隊根據山友定位搜尋，山區下雨路線濕滑、溪水暴漲救援不易，直至傍晚找到8人，護送安全下山。

桃園市復興南插天山山區，海拔約在1900多公尺，山區不少原始林巨木、瀑布、溪流景色，山區幾條路線，經常吸引許多民眾、山友前往登山或訓練，消防局第四大隊表示，一群喜愛登山的朋友4男4女共8人，結伴前往復興區南插天山進行山域訓練腳力、體力，遇午後雷震雨準備下山時，在下午4時42分遇溪水暴漲，無法過溪受困。

復興分隊獲報由分隊長宋賢治率領隊具上山救援，並請8人原地待命，查詢手機定位、裝備等資訊，救援人員因山區雨勢及路線濕滑、溪水暴漲、山壁滑落影響，增加搜救困難，至下午5時26分找到受困8人，這群山友幸未受傷、能自主行走，隊員護送安全下山。該分隊呼籲夏季天候變化大，山區登山民眾應集氣象資訊及評估自身能力和裝備。

雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供
雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供
雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供
雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供
雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供
雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供
雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供
雙北山友8人在南插天山登山遇溪水暴漲受困，消防救援人員適時救援。圖／桃園消防局提供

山友 朋友 桃園

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