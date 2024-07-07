午後雷陣雨溪水暴漲 雙北8人困南插天山

雙北一群山友4男4女共8人昨天上午結伴前往桃園市復興區南插天山登山，自我鍛鍊體力，未料午後雷陣雨，一行人下山時突遇溪水暴漲、水勢湍急受困，桃園市消防局第四大隊今天上午表示，復興分隊根據山友定位搜尋，山區下雨路線濕滑、溪水暴漲救援不易，直至傍晚找到8人，護送安全下山。

桃園市復興南插天山山區，海拔約在1900多公尺，山區不少原始林巨木、瀑布、溪流景色，山區幾條路線，經常吸引許多民眾、山友前往登山或訓練，消防局第四大隊表示，一群喜愛登山的朋友4男4女共8人，結伴前往復興區南插天山進行山域訓練腳力、體力，遇午後雷震雨準備下山時，在下午4時42分遇溪水暴漲，無法過溪受困。