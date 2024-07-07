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苗栗市垃圾場廢家具暫置區大火 警消申請直升機支援

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，火勢目前延燒約1公頃，警消申請空勤總隊直升機支援，空、陸全力灌救中。

苗栗市公所舊垃圾場廢家具暫置區去年11月20日也發生大火，延燒了數天才撲滅，今天凌晨4點多疑因連日炎熱，另一區堆積的廢家具內部產生沼氣起火，火勢一發不可收拾，全面陷入燃燒，苗栗縣政府消防局出動大批人車趕往灌救。

市公所機具配合開挖，消防人員一邊灌救，大火仍在延燒中，目前燃燒面積約1公頃，警消申請空勤總隊直升機支援，希望從上方制高點灌水，空、陸合擊希望盡快滅火中。

苗栗市垃圾場廢家具暫置區於去年11月的大火，造成的煙霧影響苗栗市、後龍鎮市區空氣品質，今天大火縣府環保局空氣品質應變車一早監測，暫時沒有特別異常，警、義消目前全力搶救中。

苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，警消搶救中。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，警消搶救中。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，警消搶救中。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，警消搶救中。圖／民眾提供

空勤總隊 苗栗市

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