苗栗市垃圾場廢家具暫置區大火 警消申請直升機支援

苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，火勢目前延燒約1公頃，警消申請空勤總隊直升機支援，空、陸全力灌救中。

苗栗市公所舊垃圾場廢家具暫置區去年11月20日也發生大火，延燒了數天才撲滅，今天凌晨4點多疑因連日炎熱，另一區堆積的廢家具內部產生沼氣起火，火勢一發不可收拾，全面陷入燃燒，苗栗縣政府消防局出動大批人車趕往灌救。

市公所機具配合開挖，消防人員一邊灌救，大火仍在延燒中，目前燃燒面積約1公頃，警消申請空勤總隊直升機支援，希望從上方制高點灌水，空、陸合擊希望盡快滅火中。