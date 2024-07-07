苗栗市垃圾場廢家具暫置區大火 警消申請直升機支援
苗栗市公所舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多發生大火，全面燃燒濃煙衝向天際，火勢目前延燒約1公頃，警消申請空勤總隊直升機支援，空、陸全力灌救中。
苗栗市公所舊垃圾場廢家具暫置區去年11月20日也發生大火，延燒了數天才撲滅，今天凌晨4點多疑因連日炎熱，另一區堆積的廢家具內部產生沼氣起火，火勢一發不可收拾，全面陷入燃燒，苗栗縣政府消防局出動大批人車趕往灌救。
市公所機具配合開挖，消防人員一邊灌救，大火仍在延燒中，目前燃燒面積約1公頃，警消申請空勤總隊直升機支援，希望從上方制高點灌水，空、陸合擊希望盡快滅火中。
苗栗市垃圾場廢家具暫置區於去年11月的大火，造成的煙霧影響苗栗市、後龍鎮市區空氣品質，今天大火縣府環保局空氣品質應變車一早監測，暫時沒有特別異常，警、義消目前全力搶救中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言